Запрещать криптовалюты бессмысленно: в МВФ назвали причину

Международный валютный фонд (МВФ), который ранее был достаточно враждебно настроен в отношении криптовалют (в том числе, предлагал запретить этот вид активов), поменял свой тон. Теперь в организации называют такой шаг неверным.

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Вместо запрета МВФ рекомендует в своем новом докладе сосредоточиться на устранении факторов, стимулирующих спрос на криптовалюты. Таким образом, позиция фонда приблизилась к принятию криптовалют, но в рамках хорошо регулируемой структуры.

“Несмотря на то, что несколько стран полностью запретили криптоактивы с учетом их рисков, такой подход может оказаться неэффективным в долгосрочной перспективе", – утверждают эксперты Международного валютного фонда.

Они признали, запрет этого типа активов лишь ограничит возможности использования преимуществ криптовалют. В частности, она обеспечивает защиту от макроэкономической неопределенности, способствует финансовой интеграции и обеспечивает более быстрые платежи.

В рамках исследования внедрения криптовалютной отрасли в Латинской Америке и Карибском бассейне, аналитики МВФ провели опрос и выяснили, что представители половины стран региона уже работают над розничными или институциональными CBDC (цифровыми валютами центральных банков). Это может помочь жителям населенных пунктов, которые сталкиваются со стихийными бедствиями, и повысит доступность финансовых услуг в отдаленных районах.

“При правильном проектировании CBDC могут повысить удобство использования, устойчивость и эффективность платежных систем", – говорится в документе.

Но в то же время, в МВФ отметили трудности, которые страны региона испытывают при интеграции криптовалют в свою экономику, и подчеркнули необходимость регулирования криптоотрасли, чтобы она оставалась безопасной.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Нацбанке Украины реформируют надзор над криптовалютами и цифровыми технологиями. В связи с этим глава НБУ Андрей Пышный запросил у Международного валютного фонда предоставление необходимой технической помощи.

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