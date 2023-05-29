Заплатил биткоином - в тюрьму: известнейший в мире курорт объявил войну криптотуристам

Власти индонезийского курорта Бали решили бороться с криптовалютными операции на острове. Туристам, которые продолжат расплачиваться биткоином или другими виртуальными активами, будут грозить жесткие санкции.

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Губернатор Бали Вайан Костер напомнил, что единственной законной валютой на Бали является индонезийская рупия. К тем, кто об этом забудет, будут применяться жесткие меры, сообщает государственное агентство Antara.

“Строгие меры будут варьироваться вплоть до депортации, административных мер, уголовных наказаний, закрытия коммерческих помещений и других жестких санкций", – отметил политик.

Представитель Банка Индонезии Трисно Нугрохо уточнил, что торговля криптовалютой в Индонезии разрешена, а запрещено только использование таких активов для оплаты товаров и услуг. Вайан Костер добавил, что использование на Бали любой валюты, кроме национальной, является уголовно наказуемым преступлением и может караться вплоть до одного года тюремного заключения и штрафа в размере 200 млн рупий (около $13 тыс).

Это на Бали довольно распространенное явление – согласно данным проекта Coinmap, на курорте существует более 30 мест, где можно рассчитаться криптовалютой. Это и места для медитации, и аренда мотороллеров, и разнообразные кафе. Больше всего из насчитываться в Убуде – главном туристическом центре острова.

Решение власти Бали разделило криптовалютное сообщество. Как сообщает Cointelegraph, одни их поддержали, а другие пригрозили, что больше не будут посещаться этот остров. Стоит отметить, что туризм является основным сектором экономики Бали, который приносит 28% дохода в местную казну.

Вопреки жесткой позиции губернатора Бали, в феврале Министерство торговли Индонезии объявило о планах запустить национальную криптобиржу. Кроме того, местные власти внесли изменения в законодательство страны, приравняв цифровые активы к ценным бумагам.

Также OBOZREVATEL сообщал, что в 2021 году индонезийские религиозные лидеры призвали мусульман перестать использовать криптовалюту в качестве платежного средства. Они утверждают, что биткоин и прочие активы подпадают под описание харама – то есть, греха в Коране.

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