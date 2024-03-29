"Я же не идиот": инвестор-криптохейтер пожалел, что не купил биткоин

Один из самых громких критиков биткоина в среде инвесторов Питер Шифф сожалеет, что не вложился в первую криптовалюту на заре ее появления. Президент Euro Pacific Capital признался, что при возможности вернуться во времени он бы обязательно инвестировал бы деньги в "цифровое золото".

Об этом Шифф заявил на подкасте Impact Theory, отвечая на вопрос бывшего топ-менеджера Goldman Sachs Рауля Пала.

"Конечно, я же не идиот. Более того, я помню момент, как мой коллега показал мне биткоин, когда его цена была около $1, и посоветовал инвестировать. Это было где-то в 2010 году. Я посчитал это смешным, но не оценил масштабы пузыря", – отметил бизнесмен.

При этом он уверяет, что все равно не стал бы призывать окружающих следовать его примеру. Шифф добавил, что просто "сделал ставку на то, что другие люди достаточно глупы" для покупки биткоина по более высокой цене.

В ответ Пал сказал Шиффу, что тот уже упустил свою возможность. Глава Euro Pacific Capital также назвал инвестирование в цифровые активы "азартной игрой, а не гениальным решением".

Стоит отметить, что со времени, о котором говорит инвестор, стоимость биткоина увеличилась в десятки тысяч раз. По данным одной из крупнейших европейских криптобирж с украинскими корнями WhiteBIT, по состоянию на 28 марта биткоин торгуется на уровне $69-70 тысяч за монету.

Стоит отметить, что Шифф является последовательным критиком первой криптовалюты. Он неоднократно прогнозировал ее падение до нуля, в ноябре 2023 года (за несколько месяцев до нового исторического рекорда BTC) назвал биткоин "дешевой имитацией" золота.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что американский миллиардер и инвестор Стэнли Дракенмиллер признался, что продал биткоины и сильно об этом сожалеет. Первую криптовалюту при этом он назвал "золотом молодых".

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