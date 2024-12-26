WhiteBIT выходит на новые рынки. Компания получила лицензии на работу в Хорватии, Италии и Казахстане.

Ведущая криптовалютная биржа WhiteBIT делает значительный шаг по расширению своего международного присутствия, получив лицензии VASP (Virtual Asset Service Provider) в Хорватии, Италии и Казахстане. Этот стратегический шаг позволит компании начать свою деятельность на новых рынках и предлагать еще большему числу пользователей качественные продукты и услуги по работе с цифровыми активами. В этих странах компания будет активно развивать как инфраструктурные решения для бизнесов, так и продукты для конечных потребителей, в частности, в соответствии с требованиями местных регуляторов.

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Согласно отчету о географии криптовалют за 2024 год от Chainalysis, регион Центральная, Северная и Западная Европа, в который входят Италия и Хорватия, является второй по величине криптовалютной экономикой в мире после Северной Америки, с долей рынка в 21,7%. В период с июля 2023 по июнь 2024 года регион получил почти $1 триллион в виде ончейн транзакций. Центральная и Южная Азия и Океания, в который входит Казахстан, занимают третье место среди крипторегионов в исследовании с долей 16,6% мировой стоимости. Поэтому выбор именно этих стран стратегически важен для развития компании.

Недавнее принятие регуляторной рамки MiCA (Markets in Crypto-Assets) Европейским Союзом стало ключевым моментом для индустрии криптовалют. Это не только обеспечивает долгожданную правовую определенность, но и показывает признание регионом потенциала новейших технологий. Хорватия и Италия, с их динамичной технологической средой и растущим интересом к Web3, прекрасно иллюстрируют, как европейские рынки становятся магнитом для инноваций.

WhiteBIT планирует активно развивать свои направления как для бизнеса (B2B), так и для конечных потребителей (B2C) в соответствии с особенностями лицензий в этих странах:

Для бизнеса: институциональная торговля, OTC-соглашения, API для интеграции биржевых решений, CaaS-решения.

Для потребителей: удобный доступ к спотовой торговле.

На сегодняшний день криптобиржа WhiteBIT имеет 7 офисов по всему миру и обслуживает более 5,5 миллиона пользователей, а в целом холдинг WhiteBIT Group, в которую входит криптобиржа, – более 30 млн пользователей. WhiteBIT всегда работает в соответствии с действующим законодательством в странах, где есть представительства. Компания постоянно стремится быть одной из первых, кто представляет заявку на получение лицензий в новых юрисдикциях. Этот подход обеспечивает WhiteBIT надежность и доверие среди пользователей во всем мире.

В этом году WhiteBIT также стала одной из первых криптовалютных бирж, которая подала заявку на получение лицензии в Турции и была внесена в официальный реестр. Это еще один важный шаг для компании, подчеркивающий ее нацеленность на соответствие местным требованиям.

"Получение VASP-лицензий в Хорватии, Италии и принципиальное одобрение от AFSA на управление платформой цифровых активов в Казахстане – важный шаг в реализации нашей миссии: сделать цифровые активы доступными для каждого и интегрировать инновации в финансовую систему. Мы стремимся к массовому принятию криптовалют в мире, создавая надежную, прозрачную и инновационную экосистему для пользователей. Эти лицензии позволяют нам предлагать высококачественные продукты и услуги в этих регионах, в то же время укрепляя сотрудничество с регуляторами, которые поддерживают прозрачность и соблюдение законодательства", – отметил Владимир Носов, основатель и CEO WhiteBIT Group.

WhiteBIT сохраняет фокус на дальнейшем расширении своего присутствия на глобальном рынке, в частности, в Азии. Поскольку криптовалютная индустрия продолжает развиваться, компания намерена предоставлять своим пользователям локализованные услуги на новых рынках. Это позволит WhiteBIT укрепить свою позицию как ведущего игрока в отрасли и удовлетворить спрос на криптовалютные продукты в разных регионах.

WhiteBIT – крупнейшая европейская централизованная криптобиржа родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 600+ торговых пар, 300+ активов и 9 государственных валют. WhiteBIT является частью группы компаний WhiteBIT Group, обслуживающей более 30 миллионов клиентов по всему миру. Компания сотрудничает с Visa, FACEIT, футбольными клубами Барселона и Трабзонспор, Национальной сборной командой Украины по футболу и lifecell. Цель WhiteBIT – массовое внедрение технологии блокчейна в Украине и мире.