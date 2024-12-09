WhiteBIT стала первой биржей, достигшей наивысшего уровня криптовалютной безопасности

WhiteBIT достигла важного этапа, став первой криптовалютной биржей в мире, получившей сертификацию Cryptocurrency Security Standard (CCSS) Level 3. Эта сертификация, разработанная CryptoCurrency Certification Consortium (C4), является новым эталоном в области безопасности криптовалютных платформ. Это достижение ставит WhiteBIT в один ряд с первоклассными платформами, признанными за самый высокий уровень безопасности.

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CCSS – это отраслевой стандарт безопасности, разработанный для обеспечения надежной защиты криптовалютных систем. Он дополняет существующие системы безопасности ICT, такие как ISO 27001 и PCI DSS, вводя конкретные рекомендации по наилучшим практикам защиты криптовалют. Стандарт включает три уровня сертификации, причем уровень 3 является высоким и требует применения передовых мер безопасности, таких как кошельки с несколькими подписями, контроль доступа, планирование аварийного восстановления, а также тщательное тестирование на проникновение и детальный аудит чувствительных процессов, таких как политика сенсибилизации данных.

Успешная сертификация WhiteBIT была проведена компанией Hacken – ведущей фирмой по кибербезопасности, аккредитованной C4 для аудита организаций на соответствие стандарту CCSS. Аудитор провел тщательную проверку инфраструктуры безопасности WhiteBIT после трех лет подготовки. Аудит, продолжавшийся 2,5 месяца, включал углубленную проверку холодных и горячих кошельков, десятки часов интервью с персоналом WhiteBIT и предоставление более 100 артефактов, подробно описывающих политики, процедуры и протоколы безопасности биржи. Итоговый 97-страничный отчет отражает тщательное тестирование и сотни вопросов, поставленных на протяжении всего процесса, обеспечивая полное соответствие строгим требованиям CCSS 3 уровня.

"Эта сертификация является доказательством нашей приверженности защите активов пользователей биржи, – говорит Владимир Носов, владелец и CEO WhiteBIT. "В отрасли, где доверие нужно завоевывать каждый день, мы придерживаемся строгих протоколов безопасности, устанавливающих новые стандарты совершенства. Наша цель – не просто внедрять инновации, но и гарантировать, что эти достижения строятся на безопасном фундаменте. Сертификация CCSS подчеркивает нашу приверженность созданию более безопасного опыта для нашей глобальной пользовательской базы, которая насчитывает более 5,5 миллионов".

Сертификат CCSS предоставляет пользователям WhiteBIT значительные преимущества:

Повышенная сохранность. CCSS обеспечивает надежную защиту средств и частных ключей пользователей, минимизируя риски взлома или кражи с помощью передовых технологий, таких как кошельки с мультиподписью;

CCSS обеспечивает надежную защиту средств и частных ключей пользователей, минимизируя риски взлома или кражи с помощью передовых технологий, таких как кошельки с мультиподписью; Снижение рисков. Стандарт уменьшает вероятность человеческих ошибок и гарантирует, что только авторизованный персонал может получить доступ к конфиденциальным системам, защищая активы пользователей;

Стандарт уменьшает вероятность человеческих ошибок и гарантирует, что только авторизованный персонал может получить доступ к конфиденциальным системам, защищая активы пользователей; Готовность к чрезвычайным ситуациям. WhiteBIT имеет системы обновления для защиты активов пользователей во время непредвиденных событий, создавая более безопасную торговлю.

"Гордимся успешным завершением CCSS аудита для WhiteBIT! Этот проект – образец эффективного сочетания экспертности, решительности и стремления достичь новых вершин в web3 безопасности. Это не только шаг вперед для компании, но и вклад в будущее фреймворка web3 отрасли. Спасибо за доверие и уверенность в важности имплементирования современных решений безопасности!" – сказал Дмитрий Ясманович, руководитель комплаенса сервиса в Hacken.

Для WhiteBIT это достижение отвечает общей стратегии компании, направленной на содействие массовому внедрению через доверие и прозрачность. Ранее в этом году компания также преуспела, получив самый высокий уровень сертификации PCI DSS для защиты платежных данных – еще одно свидетельство ее приверженности комплексным мерам защиты.

О компании WhiteBIT

WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 600+ торговых пар, 300+ активов и 9 государственных валют. Компания сотрудничает с Национальным университетом Киево-Могилянская академия, МИД Украины, является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольных клубов Барселона и Трабзонспор, Lifecell и киберспортивной платформы FACEIT. Цель WhiteBIT – массовое внедрение технологии блокчейн в Украине и мире.