WhiteBIT стала официальным криптопартнером футбольного клуба "Ювентус"

Ювентус заключил масштабное соглашение с WhiteBIT – крупнейшей криптобиржей Европы по трафику. WhiteBIT будет выступать как Официальной криптовалютной биржей клуба, так и Премиум партнером с размещением на рукаве игровой формы игроков основной мужской команды.

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Трехлетнее соглашение объединяет две динамичные, прогрессивные организации, которые разделяют общие ценности – инновационность, развитие сообщества и стремление к совершенству как на поле, так и вне его.

Начиная с Клубного чемпионата мира ФИФА 2025 и в течение следующих трех сезонов (2025/26, 2026/27, 2027/28), логотип WhiteBIT будет размещен на рукаве игровой формы основной мужской команды.

Инновации и привлечение фанатов

Это стратегическое партнерство усиливает стремление Ювентуса к цифровой трансформации и исследованию потенциала новейших технологий для углубления взаимодействия с болельщиками, а также для поддержки долгосрочных коммерческих и социальных целей.

Партнерство с WhiteBIT будет направлено на совершенствование опыта фанатов как основной мужской, так и женской команд благодаря эксклюзивному цифровому контенту, инновационным мероприятиям и совместным инициативам, которые позволят глобальной аудитории Ювентуса узнать клуб по-новому – как онлайн, так и вживую.

"Мы рады приветствовать WhiteBIT в семье "Ювентуса" – партнера, который разделяет нашу приверженность инновациям и совершенству как на поле, так и вне его", – прокомментировал Маурицио Сканавино, генеральный директор "Ювентуса". "Мы убеждены, что это сотрудничество предоставит нашим болельщикам по всему миру множество новых возможностей для взаимодействия, используя передовые технологии для усиления их связи с "Ювентусом"".

"Мы чрезвычайно рады сотрудничеству с "Ювентусом", клубом с легендарной историей", – сказал Владимир Носов, основатель и президент WhiteBIT. "Это партнерство является важной вехой в нашей миссии сделать криптовалюту доступной для широкой аудитории во всем мире. Вместе мы создадим инновационные, технологичные способы, чтобы болельщики могли поддерживать связь с клубом как на поле, так и вне его".