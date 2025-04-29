WhiteBIT расширяет возможности пассивного дохода с помощью новых гибких Криптодепозитов

WhiteBIT вывела инвестиционные возможности на новый уровень, введя гибкие планы криптодепозита в рамках WhiteBIT Earn, позволяющие зарабатывать проценты ежедневно, контролировать свой баланс и изменять сумму в плане в любой момент. Обновление дает пользователям еще больше гибкости и удобства для управления своими инвестициями.

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Что такое WhiteBIT Earn?

WhiteBIT Earn – один из ключевых продуктов экосистемы WhiteBIT, позволяющий получить пассивный доход от долгосрочных инвестиций в цифровые активы. С помощью криптодепозита можно получить до 18,64% годовых в зависимости от выбранного актива и срока инвестиций.

Ключевые особенности новых гибких планов Криптодепозита:

Динамические ставки : Процентная ставка может изменяться при плане в зависимости от рыночных условий.

: Процентная ставка может изменяться при плане в зависимости от рыночных условий. Повременный расчет прибыли : Проценты начисляются ежечасно, что позволяет увеличить прибыль за короткое время.

: Проценты начисляются ежечасно, что позволяет увеличить прибыль за короткое время. Ежедневные выплаты : Накопленная прибыль ежедневно автоматически засчитывается на основной баланс.

: Накопленная прибыль ежедневно автоматически засчитывается на основной баланс. Гибкое снятие средств: Вы можете снимать средства в любое время без потери уже начисленных процентов.

Вы можете снимать средства в любое время без потери уже начисленных процентов. Автоматическое сбережение: Функция автоматического реинвестирования позволяет увеличивать доход с помощью сложного процента для еще больших прибылей.

Как работает гибкий криптодепозит?

Пользователь может инвестировать любую сумму в выбранный план, получать повременный доход, а также изменять баланс в любое время. Ежедневно накопленная прибыль автоматически засчитывается на основной баланс. Средства остаются доступными, и их можно вывести без влияния на уже начисленные проценты.

Автоматическое сбережение – максимизируйте доходы

Благодаря функции Auto-Savings ежедневные доходы автоматически реинвестируются, увеличивая депозит, что позволяет получать больший пассивный доход в долгосрочной перспективе с помощью сложного процента.

Почему стоит выбрать гибкие планы криптодепозита?

Отсутствие блокировки средств Средства можно снимать в любое время без потери уже начисленных процентов.

Средства можно снимать в любое время без потери уже начисленных процентов. Ежедневные выплаты : Накопленная прибыль начисляется ежедневно и зачисляется на Основной баланс.

: Накопленная прибыль начисляется ежедневно и зачисляется на Основной баланс. Автоматическое реинвестирование : Функция Auto-Savings позволяет увеличить доход с помощью сложного процента.

: Функция Auto-Savings позволяет увеличить доход с помощью сложного процента. Динамические процентные ставки: Процентная ставка может изменяться при плане в соответствии с рыночными условиями.

WhiteBIT Earn предоставляет пользователям большую гибкость в выборе стратегий для достижения финансовых целей, что позволяет эффективно управлять своими инвестициями и увеличивать пассивный доход.

Попробуйте новые гибкие планы криптодепозита уже сегодня!