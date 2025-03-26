WhiteBIT расширяет горизонты: запуск криптобиржи в Австралии укрепляет позиции на мировом рынке

WhiteBIT, крупнейшая европейская криптобиржа по объему трафика, выходит на австралийский рынок и открывает новые возможности для инвестирования в цифровые активы. Запуск платформы в Австралии является стратегическим шагом в глобальном расширении компании, что укрепляет ее присутствие на международном рынке.

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Платформа WhiteBIT.au была запущена в декабре 2024 года, но этому запуску предшествовали месяцы внутренней работы и тщательной подготовки. WhiteBIT имеет регистрацию AUSTRAC в качестве поставщика услуг по обмену цифровых валют и независимый дилер по переводу средств. Компания только начинает развертывать свою деятельность в Австралии и планирует расширять свою сильную местную команду сотрудников. Доступна спотовая торговля, но продуктовая линейка будет дополняться. Фокус компании – предоставлять самые качественные продукты и оставаться в рамках правового регулирования в каждой стране, где она работает.

WhiteBIT – крупнейшая европейская криптобиржа по объему трафика, насчитывающая 8 миллионов зарегистрированных пользователей и имеющая офисы в 7 странах мира. Она является частью WhiteBIT Group – экосистемы-лидера в сфере блокчейн- и крипторешений, объединяющей более 35 миллионов пользователей в мире. Запуск платформы в Австралии произошел на фоне растущего спроса на криптовалюты среди австралийских инвесторов, создавая идеальные условия для развития инфраструктуры цифровых активов в регионе.

Для австралийских пользователей WhiteBIT предлагает быстрые и безопасные транзакции, а также доступ к новым инструментам для инвестирования в криптовалюту, что делает компанию идеальным выбором как начинающим, так и опытным трейдерам.

Принятие криптовалют в Австралии растет с увеличением инвестиционного интереса.

Согласно данным Triple-A, 9,6% австралийцев уже владеют цифровыми активами, что свидетельствует о высоком уровне распространения криптовалют в стране. Это создает идеальные условия для дальнейшего роста криптоиндустрии, особенно на фоне стабильной экономики и растущей популярности криптовалютных инвестиций среди молодого поколения австралийцев.

Несмотря на свою сложность, рынок Австралии перспективен для криптобизнеса. Страна может похвастаться устойчивой экономикой, постепенно восстанавливающейся после вызовов, связанных с COVID-19. С постоянно растущей средней заработной платой у австралийцев есть финансовые возможности, инвестиционная культура и доступ к широкому спектру финансовых инструментов. Деривативы и криптовалюты, в частности, являются одними из самых популярных вариантов для молодых инвесторов.

Инфраструктура крипторинка в Австралии хорошо развита, с четкими правилами и установившейся правовой базой, что обеспечивает структурированную среду для участников индустрии. Как результат, местные и глобальные криптовалютные компании активно расширяют свое присутствие, конкурируя за удовлетворение потребностей австралийских инвесторов.

Владимир Носов, основатель и президент WhiteBIT Group, комментирует: "Выход на австралийский рынок предоставляет уникальную возможность взаимодействовать с аудиторией, которая хорошо разбирается в криптовалютах, и регионом, который играет одну из решающих ролей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наша цель – способствовать экономическому благосостоянию и финансовой независимости как австралийского, так и азиатского сообществ, одновременно способствуя внедрению технологии блокчейн в глобальном масштабе. Эта экспансия знаменует собой значительный шаг в нашей миссии сделать криптовалюту доступной всем".

WhiteBIT – крупнейшая европейская криптобиржа по показателям трафика на сайт, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 730 торговых пар, 330 активов и 9 государственных валют. WhiteBIT является частью группы компаний WhiteBIT Group, обслуживающей более 35 миллионов клиентов по всему миру. Компания сотрудничает с Visa, FACEIT, футбольными клубами Барселона и Трабзонспор, Национальной сборной командой Украины по футболу и lifecell. Цель WhiteBIT Group – массовое внедрение технологии блокчейн в Украине и мире.