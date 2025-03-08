WhiteBIT признана лучшей криптовалютной платформой 2025 года по версии "ТОП-100" и Delo.ua

WhiteBIT получила признание в качестве лучшей криптовалютной платформы 2025 года в Украине по версии изданий "ТОП-100" и Delo.ua — авторитетного рейтинга, определяющего лидеров финансового рынка. В этом году криптоплатформы впервые были включены в рейтинг наравне с банками, страховыми компаниями и другими финансовыми учреждениями Украины, что явилось важным шагом для интеграции криптоиндустрии в финансовую систему.

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В Киеве на церемонии награждения рейтинга ТопФинанс-2025 отметили более 30 лидеров финансового рынка в 25 номинациях. Событие провела ведущая национального марафона "Единые новости" и "Фактов" на ICTV Оксана Гутцайт. Среди гостей были СЕО и члены правления крупнейших финансовых учреждений Украины.

Победителей в представленных рейтингах определяли в два этапа. На первом этапе читатели Delo.ua онлайн-голосованием определяли наиболее популярные и узнаваемые бренды финансовой системы Украины. На втором этапе экспертное жюри определило победителей по отдельным номинациям.

В категории "Лучшие криптоплатформы" по результатам голосования читателей и жюри победила криптобиржа WhiteBIT. В топ-3 вошли кастомизированная крипто-фиатная платформа ObmenAT24 и криптобиржа Binance.

Такой результат подчеркивает доверие пользователей и экспертов к WhiteBIT, а также ее лидерские позиции среди криптобирж, что подтверждается и финансовыми показателями. К примеру, в 2024 году годовой объем торгов на платформе достиг $2,7 триллиона, что значительно превышает объем торгов таких криптобирж как Kraken ($628 млрд) и соотносится с ВВП Франции ($3 трлн).

Кроме того, WhiteBIT стала первой криптобиржей, получившей самый высокий уровень криптовалютной безопасности – сертификат Cryptocurrency Security Standard (CCSS) Level 3.

"Для нас эта награда еще одно подтверждение того, что WhiteBIT продолжает устанавливать новые стандарты в криптовалютном секторе. Мы благодарны каждому читателю, который голосовал за нас, а также экспертному жюри за доверие. Прошлый год стал для нас знаковым: платформа привлекла более 33 миллионов посещений, что сделало WhiteBIT крупнейшей европейской криптобиржей по трафику. Мы не останавливаемся и в 2025 году готовим еще больше инновационных продуктов и масштабных проектов. Следите за новостями!", - прокомментировал Владимир Носов, основатель и президент WhiteBIT Group.

О WhiteBIT

WhiteBIT — крупнейшая европейская криптовалютная биржа по трафику, предлагающая более 730 торговых пар, 330+ активов и поддерживающая 9 государственных валют. Основанная в 2018 году, платформа является частью WhiteBIT Group, обслуживающей более 35 миллионов пользователей по всему миру. WhiteBIT сотрудничает с национальной сборной Украины по футболу, Visa, ФК Барселона, ФК Трабзонспор и FACEIT. Компания стремится содействовать массовому внедрению блокчейн-технологий в мире.