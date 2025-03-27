WhiteBIT отмечен как лучший криптопроект года Украинской ассоциацией финтех и инновационных компаний

21 марта в Киеве состоялось вручение ежегодной премии Ukrainian Fintech Awards 2025, которая объединяет ведущих игроков отрасли и отмечает наиболее влиятельные проекты в финансово-технологическом секторе Украины. Среди победителей премии этого года — компании, формирующие современную финтех-экосистему страны: Monobank, NovaPay, Сбербанк, OLX, ПУМБ, ПриватБанк, LiqPay, AEQUO и другие. В номинации Best Fintech Crypto Project победу одержала WhiteBIT.

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Ukrainian Fintech Awards проводится Украинской ассоциацией финтех и инновационных компаний (UAFIC) и уже традиционно отмечает не только крупные компании — но и тех, кто вносит важный вклад в формирование финтех-экосистемы Украины, независимо от масштаба бизнеса. В этом году награду "Лучший криптопроект" завоевала компания WhiteBIT — крупнейшая европейская криптобиржа по трафику, которая продолжает стремительно развивать не только собственную платформу, но и целую экосистему продуктов, сервисов и решений в сфере блокчейн-технологий.

Централизованная криптобиржа WhiteBIT входит в состав WhiteBIT Group, которая объединяет криптопроцессинговое решение Whitepay, децентрализованную биржу WhiteSwap, блокчейн Whitechain, криптомедиа The Coinomist, маркетплейс white.market и другие инновационные инструменты, которые в целом привлекают более 3 человек. В 2024 году криптобиржа WhiteBIT достигла годового объема торгов в $2,7 триллиона — что больше, чем у Kraken, и примерно равно ВВП Франции.

Отдельное внимание экспертное сообщество уделило достижениям компании в сфере безопасности: WhiteBIT стала первой криптобиржей в мире, получившей сертификат высочайшего уровня по стандарту CCSS Level 3. Кроме того, компания имеет самый высокий уровень соответствия стандарту безопасности платежных данных PCI DSS Level 1.

Впрочем, вклад WhiteBIT выходит далеко за пределы технологических инноваций. Компания активно развивает образование в области блокчейн-технологий. Вместе с Киево-Могилянской академией WhiteBIT внедрила первую в Восточной Европе сертификатную магистерскую программу "Блокчейн технологии", уже второй год готовящую специалистов нового поколения. Также компания активно развивает культуру криптодонатов в Украине: благодаря техническому решению Whitepay благотворительные организации могут принимать цифровые платежи, и с начала полномасштабной войны было собрано более 105 миллионов долларов в криптовалюте.

WhiteBIT также неоднократно демонстрировала социально ответственную позицию. За время полномасштабной войны компания передала более 456 миллионов гривен собственных средств на помощь Вооруженным силам Украины и пострадавшим от войны украинцам.

Владимир Носов, основатель и президент WhiteBIT Group:

"Для нас награда на Ukrainian Fintech Awards 2025 – подтверждение того, что мы двигаемся в правильном направлении. Наша цель – сделать блокчейн доступным и понятным для миллионов людей. Мы создаем не просто технологии, а удобные и безопасные инструменты, позволяющие каждому воспользоваться преимуществами децентрализации в повседневной жизни. Спасибо команде WhiteBIT, нашим партнерам и сообществу за доверие. И, конечно, мы продолжим строить будущее блокчейна в Украине и мире".

WhiteBIT — крупнейшая европейская криптовалютная биржа по трафику, предлагающая более 780 торговых пар, более 330 активов и поддерживающая 9 государственных валют. Основанная в 2018 году, платформа является частью экосистемы WhiteBIT Group, обслуживающей более 35 миллионов пользователей по всему миру. WhiteBIT сотрудничает с Visa, Национальной сборной Украины по футболу, футбольным клубом "Барселона", Fireblocks, ClearJunction и Checkout.com. Компания стремится обеспечить широкое внедрение блокчейн-технологий по всему миру.