WhiteBIT на ивенте "Блокчейн DRIVE": результаты диалога бизнеса и государства

23 января 2024 года состоялось мероприятие, собравшее представителей криптобизнеса и государства для обсуждения вопросов регулирования цифровых активов в Украине. Генеральным партнером события выступила одна из крупнейших криптовалютных бирж Европы с украинскими корнями, WhiteBIT.

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Целью дискуссии на мероприятии "Блокчейн DRIVE. Легализация виртуальных активов в Украине" было обсуждение действующего законодательства Украины и предложений по вопросам регуляции цифровых активов. Толчком к проведению такого мероприятия стала регистрация двух законопроектов о статусе цифровых активов в ноябре 2023 года, предлагающих ряд ключевых нововведений для регуляции рынка криптовалют в Украине.

Принятие тех или иных предложений этих законопроектов может оказать большое влияние на инвестиционные условия в стране, именно поэтому к обсуждению присоединились представители как крупного бизнеса, так и ответственные представители госведомств Украины.

Главным спикером мероприятия стал Владимир Носов. СЕО WhiteBIT отметил необходимость грамотного госрегулирования криптосектора для улучшения экономической ситуации в Украине. По словам Носова, этому очень способствует интеграция блокчейн-технологий в финансовую систему, справедливое налогообложение и создание привлекательных инвестиционных условий.

"Несмотря на непростые экономические условия, вызванные полномасштабными военными действиями, власти предпринимают уверенные шаги для исправления ситуации. Это огромный плюс, как для украинского бизнеса, так и для граждан. Для этого все финансовые системы должны работать в синергии. В частности, регулирование криптовалют должно быть простым и понятным, учитывая тот факт, что большое количество финансовых инструментов сейчас не функционирует. Регулятивное законодательство по виртуальным активам должно быть максимально прозрачным, комфортным и адекватным для того, чтобы привлекать иностранных участников", – отметил Владимир Носов.

Также со стороны бизнеса к диалогу присоединились Наталья Дрик – директор Блокчейн Ассоциации Украины; Юрий Олентырь – СЕО НАРІ; Вадим Груша – СЕО и соучредитель Trustee Plus; Ростислав Швец – CEO Stroom Network.

Поддержали дискуссию и представители госаппарата Украины, а именно Ярослав Железняк – народный депутат и член комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике; Арсен Макарчук – директор Департамента стратегии и развития Национального банка; Александр Борняков – заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам развития IT; Дмитрий Николаевский – главный юрист проектного офиса "Виртуальные активы 2030"; Юрий Бойко – член НКЦБФР.

Участники мероприятия обсудили сценарии развития событий при утверждении положений обоих законопроектов, находящихся на обсуждении парламента. Ожидается, что аргументы сторон должны способствовать утверждению более лояльного законопроекта, что сделает регулирование цифровых активов более прозрачным и привлекательным для крипто- и бизнес-сообщества.

Как уже сообщалось, WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 350+ торговых пар, 270+ цифровых активов и 10 государственных валют. WhiteBIT вместе с Министерством цифровой трансформации создали "Образовательный проект по криптограмотности и блокчейну" на портале Дія.Освіта. Компания сотрудничает с Национальным университетом Киево-Могилянская академия, МИД Украины, является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольных клубов Барселона и Трабзонспор, Lifecell и киберспортивной платформы FACEIT. Цель WhiteBIT – массовое внедрение технологии блокчейна в Украине и мире.

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