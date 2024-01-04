Впервые за SWAROVSKI можно заплатить в цифровой валюте с Whitepay

В монобутиках SWAROVSKI, а также на https://deka.ua/ крупнейшего украинского магазина часов ДЕКА теперь можно рассчитаться цифровой валютой благодаря процессинговому решению от Whitepay.

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Криптоэквайринговые услуги становятся обычным явлением для украинского бизнеса. Официальный представитель SWAROVSKI, ДЕКА, начал принимать цифровые активы. Для этого клиентам нужно использовать терминал Whitepay на кассе монобутика или написать в службу поддержки ДЕКА для оплаты на https://deka.ua/

Владельцам цифровых валют предлагается выбрать более 100 видов активов, среди которых Bitcoin, Ethereum и Tether. Whitepay, со своей стороны, обеспечивает безопасность проведения транзакций и оказывает клиентскую поддержку.

Благодаря криптоэквайрингу клиенты SWAROVSKI и ДЕКА получили возможность не тратить время на конвертацию своих цифровых активов. Теперь для этого есть офлайн-терминалы Whitepay на кассах монобутиков и онлайн-форма на https://deka.ua/

Deka.ua – лидер на украинском рынке часов с магазинами по всей Украине. Торговая сеть является официальным дистрибьютором более 50 брендов, среди которых SWAROVSKI, CASIO, Rado, Tag Heuer, Breitling, Zenith и LONGINES.

Whitepay – SaaS-компания, предоставляющая криптовалютные решения для бизнеса и благотворительности: криптоэквайринг, POS-терминалы и платежные страницы. Whitepay поддерживает более 140 цифровых активов из любого кошелька и без комиссий для всех пользователей WhiteBIT.

WhiteBIT – одна из самых больших европейских криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 350+ торговых пар, 270+ активов и 10 государственных валют. WhiteBIT вместе с Министерством цифровой трансформации создали "Образовательный проект по криптограмотности и блокчейну" на портале Дія.Освіта. Компания сотрудничает с Национальным университетом "Киево-Могилянская академия", МИД Украины, является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольным клубам "Барселона" и "Трабзонспор", Lifecell и киберспортивной платформе FACEIT. Цель WhiteBIT – массовое внедрение технологии блокчейн в Украине и мире