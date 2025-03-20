Впервые в истории трейдинга: WhiteBIT вживую проводит международный чемпионат и предлагает посоревноваться с лучшими

WhiteBIT, крупнейшая криптовалютная биржа Европы по объему трафика и официальный криптовалютный партнер футбольного клуба "Барселона", с гордостью объявляет о проведении первого в истории International Crypto Trading Cup (ICTC) — уникального трейдингового чемпионата, впервые выведшего криптотрейдинг на большую сцену. Событие состоится 9-10 мая 2025 и станет уникальной возможностью для трейдеров продемонстрировать свои навыки в реальном времени, а также получить ценный опыт и научиться у лучших.

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"С ICTC мы устанавливаем новый стандарт в сфере соревновательного трейдинга", – отметил Владимир Носов, основатель и президент WhiteBIT Group. "Это не просто еще один турнир – это чемпионат, объединяющий мастерство, развлечения и обучение в зрелищном соревновании. Это шанс для трейдеров со всего мира испытать свои возможности, приобщиться к глобальному трейдинговому сообществу и соревноваться в увлекательном формате. А зрители получат уникальную возможность наблюдать за их стратегиями и решениями в реальном времени".

Трейдинговое шоу, не похоже ни на что другое

Турнир ICTC соберет 8 трейдеров мирового уровня, которые будут соперничать на сцене в демонстративном поединке. Каждый участник стартует с балансом в 50 000 USDTB – внутренним активом биржи WhiteBIT, используемой для обеспечения позиций в рамках фьючерсной торговли на WhiteBIT. Трейдеры будут торговать фьючерсами в реальном времени, пытаясь достичь наивысшего показателя ROI (доходности инвестиций), а финальный победитель получит накопленную прибыль всех участников. Это не просто демонстрация профессиональных навыков трейдинга, это событие призвано дать аудитории ценные знания и анализ стратегий в реальном времени.

Но на этом все не кончается. ICTC приглашает всех желающих сразиться с трейдерами на арене — индивидуально или в составе команд под руководством опытных лидеров. Трейдеры со всего мира примут участие в режиме реального времени, в то время как зрители смогут следить за стратегиями экспертов, присоединяться к дискуссиям в прямом эфире и получать ценную информацию о высококлассной торговле.

Золотой билет: Отбор в турнир

WhiteBIT предлагает трейдерам уникальный шанс посоревноваться с лучшими. С 27 марта по 7 апреля глобальный турнир по трейдингу определит одного выдающегося трейдера, который присоединится к 7 лучшим мировым трейдерам на сцене. Победитель примет участие в прямой трансляции турнира ICTC и церемонии награждения в Андорре. Он получит полное покрытие расходов на проезд и проживание, а также возможность посетить El Clásico 11 мая в Барселоне – легендарный футбольный матч между ФК "Барселона" и "Реал Мадрид". В случае каких-либо изменений в расписании матчей или организационных мероприятий со стороны организаторов, победителю будет предложен альтернативный бонус.

Как принять участие:

Зарегистрироваться в предтурнире на WhiteBIT и начать торговлю. Совершить не менее 10 сделок и добиться наивысшего результата.

Участники, которые внесут 50 USDT до 26 марта, получат дополнительные 50 USDTB на свой субаккаунт.

Отборочный турнир — беспрецедентная возможность для начинающих трейдеров оказаться в центре внимания, продемонстрировать свои навыки на крупнейшей сцене в истории криптотрейдинга, а также поделиться инсайтами с глобальным сообществом трейдеров.

Неповторимый зрительский опыт

ICTC станет первым мировым чемпионатом по трейдингу в прямом эфире, который привлечет внимание миллионов зрителей по всему миру. Они смогут следить за сделками в реальном времени, анализировать стратегии, взаимодействовать с трейдинговым сообществом и почувствовать напряжение живой торговли. Это событие, где обучение сочетается с развлечениями – каждое соглашение становится уроком, а каждое решение может изменить игру.