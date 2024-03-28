Влияние "короля криптовалют": что такое доминация биткоина и как ее используют в торговле

Биткоин уже давно не является просто одной из криптовалют. Учитывая его влияние на индустрию, трейдеры стали использовать такую метрику как доминация Bitcoin для улучшения своих торговых стратегий.

OBOZ.UA разобрался, как доминация биткоина влияет на рынок криптовалют, почему она важна для торговли виртуальными активами и что может уменьшить или увеличить этот показатель.

Доминация BTC: что это такое

Показатель доминации Bitcoin отражает, какая доля от общей рыночной капитализации всех криптовалют выпадает именно на биткоин. Эта метрика используется для оценки текущего рыночного тренда и настроений инвесторов.

Чем сильнее биткоин доминирует – тем более консервативны настроения участников рынка (т.е. они не склонны вкладывать деньги в альтернативные криптовалюты или новые криптопроекты). И соответственно наоборот – когда доминация биткоина снижается, растет интерес к альткоинам и более рискованным инвестициям.

Проверить график доминирования биткоина можно на таких платформах, как CoinMarketCap и TradingView, которые также предлагают аналитические данные о доле рыночной капитализации первой криптовалюты по сравнению с другими активами. Такой график позволяет анализировать исторические тенденции, чтобы понять, как изменялась доля биткоина в ответ на различные рыночные события и новости.

Следует упомянуть, что абсолютное доминирование биткоина на рынке продолжалось до появления в 2011 году первого альткоина Namecoin. С тех пор этот показатель не стал постоянным, а своего минимума достиг, когда во время расцвета ICO (initial coin offering – продажа инвесторам криптовалюта сразу после запуска нового криптостартапа) в 2018 году снизился до 32%.

Впрочем, в течение последнего года доминирование биткоина было в пределах 46-50% и лишь кое-где прорывалось выше этого диапазона. На 19 марта доминирование BTC составляет 52%.

Где покупают биткоины

Почему используется доминация именно биткоина? Эта криптовалюта имеет наибольшую рыночную капитализацию (на 19 марта это $1,255 трлн) и ее можно купить на большинстве криптовалютных платформ. В частности, и на одной из крупнейших европейских криптобирж украинского происхождения WhiteBIT.

Для этого необходимо зарегистрироваться, пройти верификацию и пополнить баланс на необходимую сумму. Самый простой метод получить криптовалюту – функция быстрого обмена. Для этого нужно:

открыть " Обмен " в разделе "Торговля";

выбрать валюту, которая будет обменена, и Bitcoin;

указать правильное количество средств для обмена;

нажмите "Купить" для подтверждения операции, которая будет произведена автоматически.

Подробно, как это сделать, объяснили в видеоуроке WhiteBASE: trading на YouTube.

Практическое применение доминации BTC

Индекс доминации биткоина (BTC.D) – это ценный инструмент, помогающий трейдерам принимать обоснованные торговые решения в зависимости от актуальных рыночных тенденций:

рост этого показателя часто указывает на усиление доверия к "цифровому золоту", что делает его более безопасным выбором на фоне более рискованных активов – это может служить сигналом продажи альткоинов;

падение индекса часто совпадает с подъемом отдельных альткоинов, а также может сигнализировать об подходящем моменте для диверсификации портфеля и инвестирования в новые монеты, имеющие потенциал к росту.

В целом, падение доминации биткоина также может указывать на наступление бычьего рынка – это период, характеризующийся стабильным ростом курса большинства активов и общей капитализации индустрии. В настоящее время трейдеры и инвесторы более подвержены рисковым сделкам, что обеспечивает взлет малоизвестных криптопроектов.

Анализ соотношения между доминацией биткоина и движениями цены на криптовалюту можно использовать для разработки торговой стратегии. Впрочем, следует помнить, что только сама доминация биткоина будет недостаточным фактором для принятия торговых решений – ее следует сочетать с другими инструментами фундаментального и технического анализа.

Влияние доминации Bitcoin на другие криптоактивы

Доминирование биткоина оказывает значительное влияние на все криптовалюты, поскольку отражает распределение рыночной капитализации между активами и выражает общее настроение инвесторов. Кроме того, этот индекс влияет на ликвидность и волатильность рынка и является важным инструментом для стратегического планирования инвестиций и торговли, поскольку позволяет трейдерам адаптироваться к условиям динамической индустрии криптовалют.

В то же время, высокая доминация BTC может тормозить развитие и рост альткоинов, поскольку большая часть капитала концентрируется в одном активе.

Заключение

Таким образом, этот показатель является одним из ключевых факторов крипторинки. Он отображает баланс между самой популярной и влиятельной криптовалютой и разнообразием альтернативных цифровых активов. Он позволяет оценить, как инвесторы распределяют свой капитал, влияет на волатильность и ликвидность на рынке в целом, а также на стратегическое планирование и управление рисками.

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