Вклады в банках-банкротах начнут выдавать через Дію: как будет работать услуга

Украинцы, потерявшие свои банковские сбережения из-за банкротства финучреждений, которым доверили свои деньги, смогут вернуть средства через Дію. Деньги поступят на счет єВідновлення.

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Это стало возможным после меморандума о сотрудничестве между Фондом гарантирования вкладов и Министерством цифровой трансформации, отметил глава последнего, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров. Для этого следует выполнить всего несколько действий:

подать заявление о возмещении вкладов;

проверить сумму компенсации;

создать новый счет єВідновлення или получить средства на уже имеющийся.

"Сотрудничество с Фондом гарантирования вкладов позволит украинцам вернуть свои средства в несколько кликов. Сделать это без бумаг и походов в банк. Это будет удобный и быстрый сервис. Пока мы работаем над услугой в Дії, и вскоре она запустится для всех вкладчиков", – отметил Федоров.

Такая услуга станет чрезвычайно актуальной в Украине, поскольку в возмещении нуждаются 1,4 млн счетов украинцев общей стоимостью 3,2 млрд грн.

Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут добавила, что за все время существования фонд выплатил украинцам более 103 млрд грн возмещения. В частности, 7,6 млрд грн было выплачено уже после начала полномасштабного вторжения России.

"Для Фонда важно не просто безоговорочно в любых условиях выплачивать средства, а делать этот процесс максимально комфортным для вкладчиков. С этой целью первым шагом год назад мы запустили формат дистанционных выплат, который сегодня реализуют четыре наших банка-агента", – говорит Рекрут.

Стоит отметить, что в апреле 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который во время военного положения и в течение трех месяцев после него гарантирует в случае закрытия банка возврат всей суммы вклада. То есть, если раньше по закону Фонд гарантирования вкладов возвращал клиенту закрытого банка сумму до 200 тыс. грн, то сейчас обязан выплатить все до последней копейки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о планах правительства продать активы 10 находящихся в состоянии ликвидации банков. Среди них – две украинские "дочки" российских финучреждений: МР Банк и Проминвестбанк.

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