В Украине запустили первую "криптогривню": что известно о UAHg

Криптовалютное пространство постоянно развивается и украинцы тоже оставляю в нем свой заметный след. На этом фоне было необходимо появление актива с привязкой к украинской валюте – ею стал гривневый стейблкоин UAHg.

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Стейблкоины – это криптовалюты, курс которых привязан к другим активам (в том числе национальным валютам). Самый популярный тип таких активов – с привязкой к доллару. Но UAHg сможет впервые представить стоимость гривны на мировом крипторынке.

Что это за криптовалюта, какова цель проекта и какие перспективы развития стейблкоинов в Украине читайте в материале OBOZ.UA.

Особенности "криптогревные"

Стейблкоины появились как решение проблемы волатильности курса криптовалют. Компании-эмитенты обеспечивают стабильность курса таких активов благодаря различным механизмам, в частности, используются резервы, криптокредиты и алгоритмические модели.

В общей сложности было выпущено 30,65 млн токенов UAHg, которые обмениваются партнерами по курсу приближенному к номиналу. Команда UAHg Emittance Corporation утверждает, что эта криптовалюта на 100% обеспечена стабильными и ликвидными активами – поскольку баланс резервного фонда открыт, проверить его в блокчейне может любой желающий.

Также к преимуществам "криптогривни" относятся удобство в транзакциях, доступность, устойчивость сети и инклюзивность. Использование гривневых торговых пар освободит криптотрейдеров и криптоинвесторов от необходимости двойной конвертации своих активов.

Такая криптовалюта поддерживается крупнейшими сетями, в частности Ethereum и Tron, что позволяет интегрировать ее в различные продукты, например, кошельки, биржи или DeFi (децентрализованные финансы). Доверие и стабильность функционирования токена в глобальных сетях обеспечивается тем, что консенсусом управляют валидаторы общедоступных сетей, а не Emittance Corporation.

Информация о команде проекта тоже открыта и представлена в белой книге (whitepaper) UAHg.

Как получить UAHg?

Одной из первых площадок, где состоялся листинг (начало торгов) гривневого стейблкоина, стала одна из самых крупных европейских криптобирж родом из Украины WhiteBIT. Чтобы приобрести UAHg, необходимо быть зарегистрированным пользователем с верифицированным аккаунтом, а также:

открыть "Обмен" в разделе "Торговля";

выбрать необходимую валюту и указать сколько средств вы хотите потратить на покупку криптовалюты;

нажать кнопку "Купить" для подтверждения операции, которая будет выполнена автоматически.

Также можно приобрести UAHg через спот-терминал на бирже или на главной странице площадки. Более подробно о простых способах покупки UAHg в видеоинструкции на YouTube-канале торговой площадки.

Перспективы развития стейблкоинов в Украине

Команда UAHg утверждает, что соблюдает высокие стандарты безопасности, а также сотрудничает с правительственными органами в целях обеспечения легальности и безопасности использования токена.

Представители проекта верят, что UAHg может занять достойное место в цифровой экономике Украины, став одним из ее важных инструментов. А развитие стейблкоинов в целом может привести к широкому внедрению цифровых платежей и улучшению финансовой доступности. Но это возможно только при удачном внедрении регулирования криптовалютной отрасли.

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