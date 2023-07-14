В Украине создадут флот ударных беспилотников Cosmolot Airlines

Украинская компания COSMOLOT создает собственный авиафлот – Cosmolot Airlines, который будет состоять из ударных беспилотников, которые будут переданы на фронт для эффективного выполнения боевых миссий.

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В компании отметили, что авиалинии созданы с учетом сегодняшних реалий и потребностей фронта: "Идея возникла недавно, и как результат мы будем иметь возможность усилить фронт совершенно новейшими и эффективными технологиями. Точное количество самолетов и их дислокацию мы пока не называем. Но то, что наш авиафлот будет функциональным и полезным для Украины – будьте уверены", – комментируют в компании.

В настоящее время продолжаются завершающие действия по проекту. В ближайшее время компания обещает раскрыть все детали. Узнать первые подробности и новости Cosmolot Airlines можно будет из официальных источников компании Cosmolot. Следите за новостями.