В Украине найдут все "грязные" биткоины: подробности крупнейшей программы НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало обучать своих сотрудников борьбе с коррупцией с использованием криптовалюты. Тренинговый курс пройдут более 250 детективов и аналитиков ведомства.

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В самом бюро эта программа уже названа самым масштабным тренинговым курсом в истории ведомства. Его будут проводить специалисты по виртуальным активам и ведущие тренеры из Украины и мира.

"Бюро понимает, что значительную часть украденных средств топкоррупционеры пытаются аккумулировать, использовать и скрыть в криптовалюте", – отметили в НАБУ.

Программа была создана при финансовой поддержке Бюро по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительных вопросов Государственного департамента США. Собственно курс продлится 9 месяцев – с мая 2023 по январь 2024 года.

За это время сотрудники НАБУ научатся пользоваться самыми популярными в криптотрасли инструментами для отслеживания и документирования незаконных криптоактивов. Это позволит им не только наладить соответствующую кооперацию и взаимодействие с ключевыми украинскими и мировыми криптобиржами и криптообменниками, но и оперативно обмениваться информацией с международными правоохранительными организациями.

"Следовательно, работники НАБУ будут интегрированы в международную экосистему крипторасследователей, а криптовалюта перестанет быть "панацеей" коррупционеров для сокрытия преступлений", – подчеркнули в ведомстве.

Стоит отметить, что это уже не первая такая программа, запущенная в этом году. В январе при поддержке ЕС 80 сотрудников украинских спецведомств (в частности, НАБУ, АРМА, САП и других) тоже прошли онлайн-тренинги, где ознакомились с новейшими методами отслеживания и ареста украденных виртуальных активов.

Также OBOZREVATEL сообщал, что в 2022 году украинские киберполицейские расследовали более 600 преступлений, связанных с использованием криптовалют. В частности, их использовали, чтобы скрыть и отмыть нелегальные доходы, или купить и продать запрещенные товары в даркнете.

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