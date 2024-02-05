В Украине можно получать пассивный доход от сдачи недвижимости в аренду благодаря покупке NFT

Инвестиционная платформа JovJou позволяет покупать недвижимость, начиная с одного квадратного метра и получать пассивный доход от арендной платы. Эта функция реализована благодаря RWA – токенизированным активам реального мира. Когда инвестор покупает недвижимость, он получает NFT-токен, хранящийся на его криптовалютном кошельке и подтверждающий право на собственность. Этот актив впоследствии можно продать. Таким образом, реализована возможность частичного владения объектом недвижимости.

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JovJou, со своей стороны, берет на себя обязательства, касающиеся ремонта, страхования, маркетинговых активностей и т.п. Инвестору не нужно беспокоиться о поиске арендаторов и других совместимых проблем. Доходность объектов, доступных на платформе, подтверждается тщательными исследованиями JovJou. Например, приблизительный годовой процентный доход от аренды доступного объекта в Ужгороде составляет 65%.

Токенизированный актив, подтверждающий право собственности на недвижимость, можно приобрести с помощью решения от Whitepay. Для этого необходимо подключить криптовалютный кошелек, на котором будут храниться NFT-токены, и оплатить необходимое количество квадратных метров, используя один из 140+ цифровых активов.

Стоит отметить, что Whitepay – SaaS-компания, которая предоставляет решения по приему криптовалютных платежей для бизнеса и благотворительности: криптоэквайринг, POS-терминалы, платежные страницы, криптобанки и виджеты. Whitepay поддерживает более 140 цифровых активов, а за переводы, осуществленные с аккаунта WhiteBIT, не взимается комиссия сети.

NFT (Non-Fungible Token) – это криптовалюта, которая представляет собой уникальный невзаимозаменяемый актив в цифровой форме. В контексте рынка недвижимости может использоваться для подтверждения права собственности и является важной частью цифровой экономики.