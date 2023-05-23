В Румынии мужчина купил 10 тысяч пицц за криптовалюту: как он объяснил свой поступок

Житель Румынии Даниэль Нита решил оригинально отметить День биткоин-пиццы, потратив на этот продукт 1 BTC. Внимание на криптоэнтузиаста обратил даже создатель крунейшей криптобиржи в мире.

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22 мая Нита сообщил в своем Twitter, что потратил 1,01 биткоина, чтобы купить 10 тыс. пицц в заведении Vintage Pub Bucharest. Таким образом он отметил историческое событие – именно в этот день, но 13 лет назад биткоин впервые использовали как платежное средство.

При курсе биткоина $26,8 тыс. за BTC одна пицца обошлась мужчине примерно в $2,7. В комментариях пишут, что пиццу раздали желающим на улицах Бухареста. Местные СМИ уже пишут, что это может войти в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейшая благотворительная акция.

Для транзакции Нита использовал Binance Pay, чем привлек внимание основателя криптобиржи Binance Чанпэна Чжао. “Это много пиццы, теперь я думаю об этом. Думаю, надо будет поесть пиццы, когда снова буду в Румынии", – написал он в Twitter.

Стоит отмететить, что каждый год 22 мая криптовалютное сообщество отмечает Bitcoin Pizza Day, или День биткоин-пиццы. Именно в этот день в 2010 году программист из Флориды Ласло Хейниц приобрел две пиццы из Papa John за 10 тысяч биткоинов. Тогда эта покупка обошлась ему примерно в $41, но в 2023 году потраченные им биткоины соответственно оцениваются в более чем $268 млн.

Эта, на первый взгляд, незначительная транзакция стала для криптоиндстрии настоящим прорывом. В связи с этим многие отраслевые компании устраивают в этот день различные активности. Например, децентрализованная криптобиржа WhiteSwap раздавала пятерым своим клиентам по 5 токенов WSD за самые креативные фото с пиццей. Платформа входит в экосистему одной из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины WhiteBIT.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, День биткоин-пиццы считается одной из самых знаменательных дат для криптовалютного сообщества. Какие еще события отмечает криптоотрасль, читайте в материале на нашем сайте.

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