В приложении Monobank возвращают средства за билеты на "Укрзалізницю": как получить деньги

Клиентам Monobank разрешили покрывать стоимость ж/д билетов накопленными милями. Такое нововведение пригодится в условиях, когда из-за войны в Украину все не летают гражданские самолеты.

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Услугой могут воспользоваться владельцы карт классов Iron и Platinum, поскольку только для них доступно накопление миль. "Просто выберите покупку железнодорожных билетов из выписки, которую необходимо погасить милями, и стоимость билетов зачтется обратно на карту", – пояснили в "Укрзалізниці".

Мили – это разновидность бонусных баллов за то, что клиент банка рассчитываетесь картой. Согласно условиям, Monobank возвращает 15 миль с каждой 1 тыс. гривен в чеке.

Клиенты могут выбрать между двумя бонусными программами: накоплением миль или кэшбеком. Но отличие от кэшбека состоит в том, что мили начисляются за любые покупки и зависят только от суммы оплаты. Таким образом, как правило, мили скапливаются быстрее.

Но раньше их можно было тратить только на авиабилеты, что после 24 февраля 2022 года стало не всем уместно, поскольку во время военного положения большинства мужчин запрещен выезд за границу вообще.

Необходимо помнить, что погасить милями можно билеты, оплаченные в течение последних 12 месяцев (на блокировку средств услуга не распространяется).

Также стоит учитывать, что мили списываются лишь кратно тысяче гривен. То есть за погашение билета на 700 или 1700 гривен будет списано соответственно 1000 или 2000 миль, однако на карту зачислят 700 или 1700 гривен соответственно. В обоих случаях налоги за операцию уплачиваются банком.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как мошенники обманывают клиентов Monobank. Они создают много страниц в соцсетях от имени финучреждения, на которых сообщают о якобы подарочных 300 грн каждому украинцу.

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