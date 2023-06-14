В Monobank добавили новую важную функцию: кто может воспользоваться

В банковском приложении Monobank появилась новая функция, которая пригодится самозанятым украинцам. Важно, что за услугу не придется платить.

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Как сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский в своем Telegram, с 14 июня самозанятые люди теперь могут открыть гривневые счета в приложении. Для этого необходимо:

обновить приложение до последней версии;

в верхнем меню среди карт выбрать "Открыть карту или счет";

выбрать счет НПД в гривне

Услугой могут воспользоваться представители таких профессий как адвокат, нотариус, арбитражный управляющий и частные исполнители. Но следует иметь в виду, что при подаче заявления на оформление счета, потребуется предоставить свидетельства самозанятого лица, подтверждающего право на осуществление деятельности адвоката, нотариуса, арбитражного управляющего или удостоверение частного исполнителя.

Такая функция позволит клиентам пользоваться всеми услугами дистанционно. Кроме того, Гороховский отметил, что открытие и обслуживание такого счета безвозмездно, комиссий за платежи тоже нет, а для бухгалтеров доступен веб-кабинет.

Также ранее OBOZREVATEL сообщал, что в приложении Monobank появилась карта работающих терминалов для безналичной оплаты в торговых точках, АЗС и кафе и т.д. На карте указывалось, в каких заведениях при отключении света есть возможность расплатиться картой.

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