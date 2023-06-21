В Киеве открыли первый криптоковоркинг и офлайн-школу по трейдингу

20 июня в Киеве прошло громкое открытие первого криптоковоркинга в Украине. Digital Traders Hub – это общий проект лидеров индустрии криптобиржи WhiteBIT и криптообразовательной компании Cryptology.

Видео дня

Этот коворкинг станет платформой для офлайн-обучения по трейдингу, где профессионалы и эксперты по криптовалютному рынку будут делиться своими знаниями и стратегиями друг с другом. WhiteBIT и Cryptology поддерживают образование в области блокчейна и помогают развивать финансовую грамотность среди населения, запуская бесплатные образовательные онлайн-курсы. А благодаря открытию коворкинга будет возможность и офлайн-участия, открывающего совершенно новый уровень нетворкинга с единомышленниками.

Уникальной функцией Digital Traders Hub также будет то, что на его базе введут обучение по трейдингу для подростков и детей. По мнению основателя и СЕО WhiteBIT Владимира Носова, массовая интеграция блокчейна и криптовалют во все сферы нашей жизни уже началась и особенно открыта к новейшей технологии молодежь.

"Биткоин впоследствии станет цифровым золотом для следующего поколения, которое уже не будет воспринимать фиатные валюты или драгоценные металлы как базу. Поэтому важно поддерживать интерес молодежи к новейшим технологиям и одновременно формировать финансовую грамотность, чему и будет способствовать офлайн-школа", – отметил основатель и СЕО криптобиржи WhiteBIT.

Коворкинг находится в самом сердце Киева по адресу улица Евгения Коновальца, 36д (БЦ Wave). Пространство предназначено на 25 человек. В коворкинге есть все необходимое для комфортной работы и полной концентрации на текущих задачах: современные рабочие места, компьютеры в свободном доступе, скоростной интернет, генераторы для случаев отключения электроэнергии и безопасное укрытие. Также вы сможете подкрепиться бесплатными снеками или приобрести еду в вендинговых автоматах, установленных на территории коворкинга.

Время работы: с 9:00 до 18:30 без выходных. Есть три пакета использования коворкинга. Каждый пакет подписки предоставляет различные уровни доступа к услугам и скидки на билеты на ивенты сообщества.

Часто трейдерам не хватает живого общения и обмена опытом со своими коллегами. Digital-хаб решает эту проблему. Ведь здесь любой трейдер, от новичка до профи, почувствует себя неотъемлемой частью постоянно развивающегося в Украине глобального крипто-комьюнити!

Стоит отметить, что WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины. Компания была основана еще в 2018 году. В настоящее время биржа насчитывает 1000 специалистов. Самый высокий среднесуточный объем торгов составляет более $2,5 млрд. Компания является официальным партнером футбольного клуба "Барселона" и сборной Украины по футболу.

Cryptology – команда из 23 трейдеров, которые делятся своим опытом и знаниями с теми, кто хочет разобраться в сфере трейдинга. Учебные программы Cryptology позволяют получать актуальные знания, которые можно использовать на финансовых рынках. За три года существования школа насчитывает более 4000 студентов, торгующих и развивающихся в криптосфере и трейдинге.

Также OBOZREVATEL сообщал, что благодаря партнерству с WhiteBIT в Киево-Могилянской академии появится магистерская и сертификационная программа по блокчейн-технологиям и криптовалютам. Это даст украинской молодежи возможность получить исчерпывающие и профессиональные знания о новейших технологиях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!