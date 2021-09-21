В Киеве открыли казино 'Шангри Ла' и анонсировали новую локацию

В центре Киева состоялась вечеринка в честь открытия первого в стране международного казино Шангри Ла. Мероприятие провели на первом этаже пятизвездочного отеля Fairmont Grand Hotel, где и расположено казино.

Киевское Шангри Ла, которое входит в международную игорную компанию Storm International, начало принимать гостей в мае 2021-го, а в середине сентября здесь прошла открытая вечеринка в честь официального открытия.

В шоу-программе вечера приняли участие артисты цирка Дю Солей, а хедлайнером открытия казино стала Вера Брежнева.

"Я хочу, чтобы Украина стала настоящим игорным курортом. Трудно сказать, произойдет ли это. Но это возможно", — заявил основатель Storm International Майкл Боттчер.

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"Это определенно лучшее казино в Украине и одно из лучших казино в нашей компании. Я горжусь тем, что работаю здесь", – подхватила его слова генеральный менеджер казино "Шангри Ла Киев" Хелен Кин. "В декабре мы планируем открыть новую локацию в Харькове, а также развиваем сеть наших слот-залов в разных городах Украины".

Менеджеры Storm International видят в Украине большой потенциал для развития, но трудности с налоговым законодательством и подпольными казино, по их мнению, тормозят движение рынка. Майкл Боттчер уверен, что Украина может последовать примеру Грузии и других стран, где есть казино его компании, и зарабатывать миллиарды долларов в год от игорной индустрии и смежных сфер.

"Мы, как легальный бизнес, в отличие от нелегалов, платим налоги, проводим идентификацию пользователей и соблюдаем все нормы законодательства, - подчеркнул Боттчер. - Цивилизованный рынок азартных игр начнет развиваться в Украине только тогда, когда все его участники без исключения будут честно платить налоги и работать по правилам, которые установило государство".

Кроме множества иностранцев, которые уже играют в "Шангри Ла Киев", официальное открытие казино посетили иностранные и украинские гости, представители бизнеса, медиа-индустрии, а также звезды шоу-бизнеса и балета, в частности – певец Потап и балерина Екатерина Кухар.

Напомним, казино "Шангри Ла Киев" входит в международную группу компаний Storm International, которая получила лицензии на деятельность в Украине еще в начале года.

"Шангри Ла Киев" — это 1600 квадратных метров, 50 игровых столов, более 90 игровых автоматов от известных мировых производителей, которые оформлены в изысканном интерьере со светлой цветовой гаммой и уютной атмосферой.