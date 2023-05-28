В Дубае построят первую в мире "биткоин-башню"

Компания-застройщик из Объединенных Арабских Эмиратов объявила о планах построить сеть отелей “в биткоин-стиле". Цель проекта – продемонстрировать важность криптовалют и других цифровых активов.

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Первый отель Bitcoin Tower должен появиться в Дубае. Проект будет основан не только на принципах блокчейна, но также и на искусственном интеллекте, устойчивом развитии и нулевых выбросах углекислого газа, говорится в пресс-релизе.

Разработчики называют свой отель первым, который сможет вернуть гостям деньги за проживание благодаря преимуществам криптовалют. Делая ставки в криптовалюте, гости будут генерировать APY (годовую ставку прибыли от инвестиций), которой можно будет расплатиться за номер.

Среди прочего гости получат NFT, которые предоставят им особые возможности при заселении в отель. Свои идеи и эскизы для составления коллекции невзаимозаменяемых токенов могут присылать художники, архитекторы и представители остальных творческих профессий.

Bitcoin Tower – это будет 40-этажный небоскреб, который должен стать революцией в сфере недвижимости, утверждает Сальваторе Леггиеро, гендиректор компании Metaverse Investments, которая занимается строительством. Он уверен, что его инициатива устранит разрыв между цифровыми и физическими активами – “биткоин-башня" появится также и в метавселенной.

С другой стороны, с помощью реализации такой задумки власти Дубая хотят заявить об этом эмирате как о глобальном центре инноваций в области криптовалюты. Еще в начале 2022 года здесь была разработана стратегия, предусматривающая создание более 40 тысяч виртуальных рабочих мест к 2030 году.

В то же время, в Дубае запрещено использование таких криптовалют, как Monero, Dash или Zcash. Они относятся к так называемым “анонимным криптовалютам" – для отслеживания которых или определения их права собственности у регуляторов нет ни технологий, ни механизмов.

Также OBOZREVATEL сообщал о дубайской криптоплатформе Coinsfera, которая позволяет россиянам совершать крупные сделки незаметно для рынков. Таким образом подсанкционным богатым гражданам страны-агрессора обеспечивается полная конфиденциальность.

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