В действии появилась долгожданная функция: как воспользоваться услугой

В приложении Дія появилась новая функция – она заинтересует владельцев автомобилей, которым приходится делиться техпаспортом на транспортное средство с близкими и родственниками. Теперь, чтобы аннулировать шеринг прав, не придется проводить время в отделении МВД или ждать, пока истечет срок шеринга.

Видео дня

Как отметил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, за год, что шеринг авто доступен в Действии, этот сервис стал самым популярным среди автомобильных услуг – им воспользовались более 132 тыс. раз. И это не удивительно, поскольку теперь украинцам нет нужды передавать техпаспорт из рук в руки.

Именно поэтому данную функцию решили расширить и предоставили возможность отмены шеринга. "Эта услуга особенно актуальна во время войны, ведь многие украинцы брали авто родных или знакомых, чтобы выехать из зоны боевых действий", – указывают в Министерстве цифровизации.

Воспользоваться услугой могут как владелец авто, так и пользователь техпаспорта. Владелец может сделать это за несколько кликов – ему нужно:

авторизоваться в Дії на смартфоне или портале;

в разделе "Услуги" выбрать "Шеринг авто";

нажать "Отменить шеринг".

После тщательной проверки заявления насчет корректности и электронной подписи оно поступит в сервисный центр МВД. После этого обе стороны получат уведомление о результате проверки.

Должный пользователь также с легкостью сможет отменить действие техпаспорта. Для этого ему нужно будет:

авторизоваться в Дії;

открыть меню свидетельства регистрации транспортного средства;

выбрать "Отказаться от пользования авто";

нажать "Начать".

Владелец авто получит уведомление, в котором должен подтвердить запрос на прекращение шеринга. Для этого необходимо проверить и подписать заявление, которое в дальнейшем поступит в сервисный центр МВД.

Следует отметить, что с началом полномасштабного вторжения российских войск в Украину функция шеринга авто в Дії была временно приостановлена. Однако в конце августа ее возобновили.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, также в Минцифры планируют скоро разрешить украинцам менять водительское удостоверение через Дію. Услугу уже запустили в бета-режиме. Следует помнить, что украинцы могут вообще не получать пластиковое удостоверение, а пользоваться только цифровым.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!