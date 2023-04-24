В Дії начали выдавать еще один важный документ: что нужно знать

На портале государственных услуг Дія появилась возможность получить один из документов, без которого трудно устроиться на работу, усыновить ребенка или даже получить гражданство. Речь идет о выписке о несудимости.

Видео дня

Услугой в приложении смогут воспользоваться все граждане, достигшие 14 лет, сообщили в Министерстве цифровизации. Получить выписку можно будет всего в несколько шагов:

открыть в Дії раздел "Услуги";

в категории "Справки и выписки" выбрать "Выписка об отсутствии судимости";

указать тип и цель запроса;

ввести паспортные данные;

отправить запрос.

Обычно извлечение формируется автоматически. В том случае, если для предоставления необходимой информации не требуется дополнительная проверка и она есть в центральной базе данных, документ сразу отправляется на телефон.

По словам вице-премьера по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Михаила Федорова, оформление выписки о несудимости является одной из самых популярных госуслуг среди украинцев. За этим документом ежегодно обращаются около миллиона человек.

Выдержка необходима во многих жизненных ситуациях: для принятия на работу, участия в тендере, усыновления ребенка или оформления опекунства, получения визы для выезда за границу или получения гражданства. Раньше ее можно было получить в сервисных центрах МВД или онлайн, но для этого необходимо было выстоять очереди и заполнить много документов.

"Полностью автоматизировали услугу. Больше не нужно вводить данные вручную. Информация будет автоматически подтягиваться, если ваши данные есть в реестрах", – отметил Федоров в своем Telegram.

Также OBOZREVATEL сообщал, что в Дії все же может появиться функция растаможки автомобиля. По словам Михаила Федорова, народные депутаты разрабатывают соответствующий законопроект и планируют привлечь общественность, чтобы вынести обсуждение в публичную плоскость.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!