Управлял 25 млрд долларов: в США арестован украинец, создавшего криптогигант

Украинца Алекса Машинского, основавшего финтех-компанию Celsius арестовали в США. Бывшего гендиректора обанкротившейся криптолендинговой платформы обвиняют в мошенничестве.

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Машинскому предъявлены обвинения по семи уголовным статьям, включая мошенничество с ценными бумагами, товарами и виртуальными активами. Также его обвиняют в обмане клиентов Celsius относительно бизнеса компании, включая распоряжение вверенными ей средствами – он представлял свою компанию как банк, но в действительности она больше походила на высокорисковый инвестиционный фонд, сообщает Coindesk, ссылаясь на информацию Министерства юстиции США.

Среди услуг Celsius было оформление кредита под залог криптоактивов клиентов, хранение виртуальных активов и криптодепозиты.

Прокуратура утверждает, что даже сотрудники компании предупреждали гендиректора о том, что он вводит в заблуждение клиентов, но он проигнорировал эти предупреждения. Сам Машинский агрессивно продвигал Celsius посредством СМИ.

Благодаря этому к осени 2021 года в управлении Celsius оказались криптоактивы в эквиваленте $25 млрд. Несмотря на это, в 2022 году на фоне обвала криптоотрасли целиком компания объявила о банкротстве.

Кроме того, Машинского обвиняют в манипулировании ценой криптотокена Celsius (CEL). Благодаря искусственному завышению цен во время тайных продаж актива Машинский заработал около $42 млн, а бывший директор компании по доходам Рони Коэн-Павон не менее $3,6 млн.

"Машинский и Коэн-Павон сознательно участвовали в сложных финансовых схемах, преднамеренно искажая бизнес-модель компании и преступно манипулируя стоимостью проприетарного (частного. – Ред.) криптотокена Celsius (CEL), занимая руководящие должности в Celsius", – говорится в заявлении прокурора.

На суде Машинский отказался признавать свою вину. Судья приняла решение освободить его под залог в размере $40 млн (залоговым имуществом выступила квартира мужчины в Нью-Йорке).

Также OBOZREVATEL сообщал об аресте другого известного представителя криптовалютной отрасли – создателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. По предъявленным обвинениям ему грозит до 115 лет лишения свободы.

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