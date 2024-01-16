Украинцы в мире криптовалют: самые известные блокчейн-проекты

Традиционно родиной самых передовых технологий, проектов и компаний считаются США. Впрочем, когда речь идет о криптовалютной индустрии, популярные разработки создают не только американцы.

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Согласно данным криптоагрегатора CoinGecko, общая рыночная капитализация криптоиндустрии оценивается в $1,76 трлн – значительный вклад в развитие рынка внесли и украинцы. Проекты наших сограждан – в частности, криптобиржи, блокчейн-сети и криптовалютные кошельки – известны во всем мире, а их продуктам доверяют миллионы пользователей.

Поэтому OBOZ.UA собрал самые известные блокчейн-проекты, созданные гражданами или выходцами из Украины.

WhiteBIT

Одна из крупнейших европейских централизованных криптовалютных бирж WhiteBIT была основана в 2018 году опытным харьковским предпринимателем Владимиром Носовым. Корни команды – украинцы, большинство из Харькова.

На торговой платформе представлено более 270 различных активов, а также более 350 торговых пар и 10 национальных валют.

Экосистема компании также включает:

децентрализованную криптобиржу WhiteSwap;

криптопроцессинговый сервис Whitepay, позволяющий бизнесу принимать оплату в криптовалюте;

физические карты WhiteEX номиналом в крипте, которые можно купить за обычную валюту и использовать для пополнения баланса на бирже WhiteBIT;

маркетплейс для торговли скинами для игры CS:GO white.market.

Solana

Solana – это блокчейн-сеть и одноименная криптовалюта, получившая значительную популярность в 2021 году. Проект был создан командой под руководством инженера украинского происхождения Анатолия Яковенко. В отрочестве он с родителями переехал в США, где построил карьеру разработчика.

Длительную часть своей карьеры Яковенко посвятил компании Qualcomm. Работая над распределенными системами, он оценил потенциал технологии блокчейн и создал Solana.

Solana – это так называемый блокчейн первого уровня. Первый пик популярности сети пришелся на 2021 год, а второй – на конец 2023-го. Благодаря этому криптовалюта SOL взлетела в топ-5 активов с крупнейшей рыночной капитализацией.

Благодаря особенностям проекта (в том числе, быстрым транзакциям и низким комиссиям) его прозвали "убийцей Ethereum".

Trust Wallet

Другой популярный блокчейн-проект – мобильный криптокошелек Trust Wallet – был основан разработчиком программного обеспечения Виктором Радченко в 2017 году. Он также родился в Украине, но впоследствии эмигрировал в США.

Цель его стартапа заключалась в разработке решения для хранения криптовалют на телефоне, и со временем Trust Wallet стал популярным продуктом, обеспечивающим удобный доступ к криптовалюте. Кроме того, криптокошелек стал доступен в виде браузерного расширения.

В 2018 году Радченко продал компанию и с тех пор продолжает заниматься разработкой блокчейн-проектов.

Hacken

Впрочем, не все криптокомпании в перечне посвящены новому поколению финансов. В частности, история компании по кибер- и криптобезопасности Hacken началась в 2017 году в Киеве.

Созданная украинским предпринимателем Дмитрием Будориным платформа является международно признанным лидером по разработке инфраструктуры безопасности блокчейна и криптоиндустрии. За все время она провела аудит более 1200 проектов, а также более 50 криптобирж.

В компании утверждают, что у них более 180 партнеров и более тысячи клиентов.

NEAR Protocol

Украинец Илья Полосухин является соучредителем другого блокчейна первого уровня – NEAR Protocol, появившегося в 2017 году и получившего более $500 млн инвестиций. Как и некоторые другие украинские разработчики, Полосухин впоследствии переехал из Украины в США, где устроился к техногиганту Google и принимал участие в исследованиях, связанных с искусственным интеллектом.

NEAR Protocol – это платформа для децентрализованных приложений с гибкой моделью аккаунтов. Ее популярность подтверждается рыночной капитализацией нативной монеты протокола NEAR, которая оценивается в $3,2 млрд. Это делает ее одним из топ-30 крупнейших активов.

Allbridge

Отдельное место в архитектуре блокчейн-мира занимают кросчейн-мосты – проекты, позволяющие передавать криптоактивы между разными блокчейнами. Одним из них является Allbridge, поддерживающий 22 сети и с момента своего основания в 2021 году обработавший более 600 тыс. переводов совокупной стоимостью свыше $6 млрд.

Соучредителем и CEO Allbridge является Андрей Великий, который родился в Киеве, но сейчас живет в Великобритании. В IT он работает с 2003 года, а с миром крипты познакомился в 2015-м – с тех пор Великий занимался майнингом, трейдингом, консалтингом по блокчейн-решениям и инвестициями в ICO (от Initial coin offering – первичное предложение монет, являющееся аналогом IPO традиционных финансов).

zkSync

Над некоторыми блокчейнами первого уровня иногда создают сети второго уровня (L2), позволяющие обрабатывать операции в основной сети. Именно к таким сетям принадлежит zkSync – решение для масштабирования Ethereum, которое делает этот блокчейн более быстрым, дешевым и экологичным.

zkSync является лидером среди L2-сетей по показателю общей заблокированной стоимости (TVL) – это совокупный объем активов, находящихся в стейкинге в протоколе. Кроме того, о популярности zkSync свидетельствует множество протоколов в своей экосистеме.

Проект был запущен в 2018 году компанией Matter Labs, одним из основателей которой является украинский эксперт по блокчейну и криптографии Алексей Глуховский. Также в команду разработчиков входят и многие другие украинцы.

Everstake

К немногим именно украинским крупным блокчейн-компаниям принадлежит один из крупнейших стейкинг-провайдеров в индустрии Everstake. Ее в 2018 году основал IT-ветеран Сергей Васильчук – он остается гендиректором компании, штаб-квартира которой находится в Киеве.

Everstake дает решение для получения пассивного дохода в блокчейн-сетях. В частности, компания занимается установкой и обслуживанием нод (сетевых узлов) для своих клиентов, а также предоставляет услуги облачного стэйкинга.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после полномасштабного вторжения российских войск в Украину криптовалютное сообщество страны приняло меморандум о недопустимости сотрудничества с гражданами РФ и структурами, подконтрольными стране-агрессору.

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