Украинцы помогут создать официальный лозунг для сборной Украины по футболу

Один из самых ожидаемых матчей сборной Украины по футболу состоится уже 26 марта во Вроцлаве и может стать путевкой команды в финальную часть Евро-2024. Официальный криптопартнер команды, криптовалютная биржа WhiteBIT, вместе со сборной запускают выбор официального слогана матча среди предложенных болельщиками.

У болельщиков сборной Украины по футболу есть шанс принять участие в создании официального слогана к решающему матчу, который может вывести сборную в финальную часть Евро-2024. Лозунг автора-победителя будет транслироваться на экранах стадиона во Вроцлаве и использоваться в промокампании к матчу, которую увидят миллионы людей в соцсетях и на просторах интернета. Выбирать самый креативный лозунг среди предложенных будут сами болельщики путем голосования. Подробности можно найти по ссылке. Создание официального лозунга поддержки перед столь важным матчем не только дает возможность болельщикам почувствовать себя частью матча, но и объединяет украинцев независимо от их местонахождение.

Также благодаря партнерству сборной Украины с криптобиржей WhiteBIT желающие увидеть матч вживую смогут уже традиционно приобрести билеты за криптовалюту ранее официального старта продаж. Об этом будет сообщено в ближайшее время. Такая возможность была уже реализована в 2023 году на матчах сборной против команд Англии, Мальты и Италии.

Стоит отметить, что WhiteBIT – одна из крупнейших европейских криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 350 торговых пар, 270 активов и 10 государственных валют. WhiteBIT вместе с Министерством цифровой трансформации создали "Образовательный проект по криптограмотности и блокчейну" на портале Дія.Освіта. Компания сотрудничает с Национальным университетом Киево-Могилянская академия, МИД Украины, является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольных клубов Барселона и Трабзонспор, Lifecell и киберспортивной платформы FACEIT. Цель WhiteBIT – массовое внедрение технологии блокчейн в Украине и мире.