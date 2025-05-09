Украинцы на международной арене: стартовал первый в мире чемпионат по криптотрейдингу в прямом эфире ICTC

Сегодня, 9 мая, стартует International Crypto Trading Cup (ICTC-2025) – первый в мире международный криптотрейдинг-чемпионат, который проходит в прямом эфире. В течение следующих двух дней, 9 и 10 мая с 15:40 до 22:00, зрители со всего мира могут наблюдать за тем, как лучшие трейдеры планеты соревнуются вживую, торгуя фьючерсами. Мероприятие организовывает WhiteBIT, одна из крупнейших европейских криптобирж по трафику.

Видео дня

На главной сцене чемпионата за титул лучшего криптотрейдера борются сразу несколько представителей Украины:

Евгений Лоза ( EXCAVO ) – долгое время был №1 автор TradingView из Украины и один из самых популярных трейдеров на Bitcoin.com.

) – долгое время был №1 автор TradingView из Украины и один из самых популярных трейдеров на Bitcoin.com. Максим HAMAHA – популярный ютубер и трейдер, руководит криптофондом HAMAHA с рекордным капиталом более 6 млн долл.

– популярный ютубер и трейдер, руководит криптофондом HAMAHA с рекордным капиталом более 6 млн долл. Константин Кудо – топ-трейдер, сооснователь и СЕО трейдинговой академии Cryptology Key, которая выпустила уже более 1000 трейдеров.

Среди лидеров украинских команд (сквадов) также лидеры крупных криптокомьюнити Артем A01k, Алексей М22, Артем Crypovo.

Впервые в истории криптоиндустрии – соревнования на сцене, комментарии в реальном времени, экспертная аналитика и интерактив для зрителей.

В рамках чемпионата работает и специальная украинская студия, где все, что происходит на арене, комментируют известные инфлюенсеры: Антон Мурафа, Антон Скуратов, Кирилл Эванс, Mika и Даниил Krokus из Cryptology Key.

Что делает ICTC-2025 уникальным?

Мировой дебют: впервые топ-трейдеры торгуют на одной сцене в режиме трансляции;

впервые топ-трейдеры торгуют на одной сцене в режиме трансляции; Сочетание шоу и обучения: зрители могут наблюдать, анализировать и учиться у профи;

зрители могут наблюдать, анализировать и учиться у профи; Интерактивный формат: зрители могут голосовать за фаворитов и выигрывать призы – всего будет разыграно 6500 USDT;

зрители могут голосовать за фаворитов и выигрывать призы – всего будет разыграно 6500 USDT; Возможность принять участие: любой желающий может присоединиться как трейдер – соло или в скваде.

Как присоединиться?

Смотри онлайн-трансляцию и болей за наших! Ведь украинцы давно показывают мировой класс в традиционном и киберспорте. Кроме того, можно проголосовать за результаты соревнования – пользователи, которые наберут необходимое количество баллов за простые действия (регистрация, прохождение KYC и т.д.), смогут делать предположения и соревноваться за долю призового фонда до 6500 USDT в пяти категориях.

Кроме просмотра, можно зарегистрироваться как трейдер – соло или в составе команды – и торговать на платформе TradingView фьючерсными парами WhiteBIT, соревнуясь в одной из категорий за соответствующие призовые фонды.

ICTC 2025 проходит при поддержке передовых партнеров, которые двигают инновации в сфере. TradingView выступает официальным технологическим партнером, Tether – титульным спонсором, Anda Seat – ивент-партнером, а XTraveler – официальным тревел-партнером. Renty.ae поддерживает чемпионат как официальный партнер.