Украинцы массово осваивают новые профессии через Дія.Освіта: топ-5 курсов

Эволюция проекта Министерства цифровой трансформации Дія.Цифрова освіта в более широкий формат Дія.Освіта прошло довольно успешно. Только за несколько дней платформу посетили 35 тыс. украинцев.

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Об этом в своем Telegram заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он назвал это показателем того, что украинцы не боятся вызовов, а также готовы овладевать новыми профессиями и изменять свою жизнь.

В общем все желающие могут пройти более 50 уникальных образовательных курсов – они бесплатны и доступны на украинском или английском языках. Министр перечислил самые популярные профессии, которые граждане осваивают на Дія.Освіта.

UI/UX-дизайнер;

мобильный фотограф;

QA-тестировщик;

бариста;

логист.

"Если вы до сих пор откладываете на потом – не сомневайтесь и прямо сейчас зайдите на Дія.Освіта", – призвал Федоров.

Тем, кто не может определиться, в каком направлении он или она хочет развиваться, поможет выбрать система – для этого достаточно пройти тест. Результат покажет профессию, которая лучше всего подойдет.

"Развивайтесь и учитесь на протяжении жизни. Это важно, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда и получать достойную зарплату", – подчеркнул Федоров.

Платформа Дія.Освіта была запущена 17 мая. Её целью было помочь украинцам с профориентацией. Эта инициатива стала более масштабным этапом развития проекта Дія.Цифрова освіта.

Образовательные курсы были подготовлены специалистами по современному образованию и практике и с учетом утвержденной Евросоюзом новой европейской повестки дня обучения взрослых. Каждый, кто успешно завершит обучение, получит соответствующий сертификат, который можно добавить в резюме.

Кроме образовательных курсов, на платформе можно найти образовательные вебинары, подкасты, гайды и другую информацию, которая позволит углубить знания и развить новые навыки. В общем это поможет сделать шаг навстречу новой профессии.

Также OBOZREVATEL сообщал о возможности бесплатно освоить современные цифровые специальности, которую получили украинские женщины в Польше. Целью проекта является помощь украинским беженкам в поиске работы, пока они находятся на чужбине.

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