Украинцам вернут половину стоимости проезда в транспорте через Приват24: как сэкономить

Теперь граждане смогут экономить половину стоимости от поездок общественным транспортом. Принять участие в программе можно только при наличии смартфона – необходимо будет купить билет через мобильное приложение.

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Начиная с 24 апреля, все клиенты ПриватБанка могут получить кэшбек за покупки билетов в общественном транспорте. Программа действует во всех городах, где работает система безналичной оплаты проезда в городском транспорте через QR-код, сообщили в пресс-службе банка.

Сумма компенсации составит 50% от стоимости поездки, но не более 250 грн в месяц для одного человека. Чтобы принять участие в программе, следует до 24 июля 2023 года зарегистрироваться в программе на сайте банка и оплатить проезд через QR-код в мобильном приложении Приват24 с карты Универсальная.

Как оплатить проезд в транспорте через QR-код?

Пассажиры общественного транспорта не могли не заметить в троллейбусах, автобусах или трамваях наклейки с QR-кодом для покупки билета. Заплатить с их помощью за проезд несложно, для этого необходимо:

открыть приложение Приват24 на своем смартфоне;

отсканировать код при помощи встроенной в программу камеры;

произвести оплату (среди доступных карт стоит выбрать "Универсальную");

нажать кнопку "Закомпостировать".

Билет можно будет найти в приложении. При этом банк не снимает комиссию за услугу, то есть пассажир платит только непосредственно за билет.

Впрочем, это не единственное нововведение, предложенное клиентам банка за последнее время. Ранее стало известно, что ПриватБанк упростил процесс идентификации личности – новым пользователям Приват24 разрешили добавлять свои персональные данные через портал Дія. Для этого необходимо открыть digital-карту, после чего сразу можно будет использовать приложение.

Также OBOZREVATEL сообщал, что через Приват24 можно оплатить электроэнергию. Причем это можно сделать аж двумя способами: как на сайте сервиса, так и в приложении для смартфонов. Удобство услуги в том, что зачисление средств происходит почти мгновенно, однако в обоих случаях пригодятся данные из бумажной или электронной платежки.

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