Украинцам раздадут новые деньги: кто получит е-гривню

Украинцам позволят проверить возможности и оценить преимущества цифровой гривни. Участие в пилотном проекте будет доступно для кого-либо.

На этот счет Национальный банк Украины (НБУ) уже разослал банкам приглашения – те из учреждений, которые подтвердят свое участие, смогут предложить своим клиентам. Об этом глава Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин сообщил изданию " Европейская правда ".

"Мы планируем делать этот пилотный проект открытым. Банковские и небанковские учреждения будут агентами центрального банка по распространению денег, обмену и предоставлению возможности пользователям ими распоряжаться с использованием своих мобильных приложений", – сообщил Поддерегин.

Этот эксперимент по использованию криптогривни станет уже вторым – его планируют начать во второй половине 2024 года, а продлится до года. Пилот провели в 2018 году, когда выпустили 5443 е-гривни, но тогда они были доступны только для работников финрегулятора.

Сейчас в НБУ хотят узнать, будет ли такая фора денег востребована. Участники программы могут рассчитываться цифровой гривной в оффлайн-режиме, а также обменять ее на наличные и безналичные деньги.

Впрочем, как в Китае, где е-юани раздавались миллионами, чтобы заинтересовать население, в Украине не будет, предупредил Поддерегин. Вместо этого эмиссию е-гривни определят только после того, как станет известно количество желающих принять участие в ее тестировании.

Как уже сообщал OBOZ.UA, вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что планирует стать первым чиновником, который будет получать зарплату в е-гривне. Его министерство активно участвует в разработке как самого проекта е-гривни, так и регулирования этого нового для Украины вида активов.

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