Ukrainian Gambling Council: легальный букмекер в стране пока один – и это Parimatch Ukraine

За год функционирования легального рынка азартных игр в Украине только компания Parimatch Ukraine получила лицензию на осуществление букмекерской деятельности в сети интернет. Об этом свидетельствуют открытые данные на сайте Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Глава Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе недавно сообщил, что в целом за прошлый год отношение украинцев к азартным играм улучшилось – 51% опрошенных в возрасте 18-34 лет и 43,4% граждан в возрасте от 35 до 54 лет поддерживают хотя бы один аргумент в пользу легализации. Полная статистика доступна в результатах социологического исследования "Отношение украинцев к гемблингу", которое проводило агентство InfoSapiens совместно с UGC.

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По информации Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей по итогам 2021 года в Украине выдано 50 лицензий для казино и автоматов, и только одна – букмекерская – для компании Parimatch Ukraine. Именно легальные компании обеспечивают поступление налогов в государственный и местные бюджеты, а также гарантируют игрокам европейские стандарты развлечений, которые отвечают всем принципам ответственной и честной игры.

По мнению экспертов, ожидается, что следующий год станет годом активного развития индустрии гемблинга. И хотя прогноз выглядит более чем оптимистично, положительный эффект для экономической системы страны может дать только легальный рынок азартных игр.