Украинец победил в первом в мире чемпионате по криптотрейдингу в прямом эфире

WhiteBIT, крупнейшая европейская криптовалютная биржа по трафику, успешно провела первый в истории International Crypto Trading Cup (ICTC 2025) 9-10 мая. Этот глобальный турнир в прямом эфире стал важным шагом к признанию криптоторговли как соревновательной дисциплины, заслуживающей внимания зрителей наравне с традиционным киберспортом.

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Двухдневное событие объединило восемь ведущих криптотрейдеров со всего мира на одной сцене для соревнования в режиме реального времени. Торгуя по шесть часов ежедневно – всего двенадцать часов – они совершили 269 сделок, продемонстрировав мастерство во владении передовыми торговыми стратегиями, управлении рисками и принятии решений под давлением.

Кроме трейдеров главной сцены, в ICTC 2025 приняли участие 33 команды, крупнейшие из которых насчитывали 369 и 298 участников, а также около 3000 индивидуальных трейдеров со всего мира.

Макс Хамаха одерживает победу в потрясающем камбэке

Украинец Макс Хамаха стал первым чемпионом ICTC, начав соревнования с последней позиции в рейтинге. Его смелый камбэк во второй день – благодаря уверенной Long позиции в Ethereum – принес ему прибыль rPNL в 7488,84 USDT и первое место. Он совершил 47 сделок, второй по количеству показатель в соревновании, уступив лишь Muslim Abdullayev (Mus_money_) из Казахстана, который совершил 49 сделок.

О своем опыте Макс рассказал так: "Торговля в прямом эфире на сцене – это невероятно увлекательный опыт, значительно более интенсивный и интересный, чем торговля дома. Мне пришлось приспособить свой привычный подход к правилам турнира, но я сосредоточился на активном дейтрейдинге с высоким плечом. Чувствовал уверенность на протяжении всего времени, хотя финальные минуты были напряженными, так как другие шли в ва-банк. WhiteBIT задает новый тренд – трейдинговые турниры могут стать массовыми, как киберспорт. Верю, что через несколько лет турниры по криптотрейдингу смогут конкурировать с Dota 2."

Вместе с Максом на пьедестал поднялись голландец Merlijn "The Trader" с rPNL 6745,96 USDT (второе место) и еще один украинец Евгений Лоза (EXCAVO) с rPNL 4098,90 USDT (третье место).

Тем временем Malik Roth Klindt Jensen (Coinvo) получил самую большую прибыль турнира – резкий прирост в 12 249 USDT на позиции ETH-PERP. Самый большой убыток, также по паре ETH-PERP, составил -10 725 USDT, что подчеркивает высокий риск торговли. Хотя трейдеры не использовали личные средства, каждому было предоставлено 50 000 USDTB – внутренний актив WhiteBIT для торговли фьючерсами, что создало мощный образовательный опыт.

Победитель ICTC в центре внимания во время Эль Класико

Особым моментом стало выведение имени Хамахи на LED-табло во время Эль Классико – крупнейшего футбольного матча между ФК "Барселона" и "Реал". Это первый в истории случай, когда победитель криптотрейдингового турнира был представлен на таком знаковом спортивном мероприятии.

Ключевые торговые стратегии

ICTC также предоставил уникальную возможность увидеть профессиональные трейдинговые техники, ведь участники демонстрировали свои экраны в реальном времени, рассказывая о настройках и принятии решений. Один из ведущих ICTC и технический аналитик Marc Principato подчеркнул образовательную ценность такого формата:

"Турнир показал разнообразие торговых стилей, включая выдающиеся выступления, такие как агрессивная стратегия Mauro Ciami "или все, или ничего", которая доминировала в первый день, и высокорисковые ночные позиции Merlin и Excavo, которые значительно окупились во второй день."

Марк добавил: "Уроки, полученные в этом уникальном мероприятии, неоценимы как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Рисковать своей репутацией и открывать миру свои секреты - не то, на что решатся большинство профи. Поэтому смотрите внимательно и записывайте. От шаблонов с высокой вероятностью до тактик среднего отклонения - вы получите практические знания, которые можно внедрить в свою торговлю уже сейчас."

Закладка основ для новой эры

Об успехе первого турнира высказался Владимир Носов, основатель и президент WhiteBIT Group:

"Этим турниром мы прокладываем новый путь. Это не только о торговле - это о создании сообщества, обмене знаниями и ускорении глобального внедрения блокчейна. Мы строим инфраструктуру будущего. ICTC 2025 - это первый шаг, чтобы понять, что работает, чего хотят наши трейдеры и аудитория, и куда дальше двигаться. Наша цель - сделать этот турнир регулярным, более масштабным и лучшим с каждым годом."

Что дальше: регистрация на ICTC 2026 уже открыта WhiteBIT уже готовится к следующему этапу: регистрация на ICTC 2026 открыта, приглашая новых и опытных трейдеров со всего мира соревноваться, объединяться и творить историю.

По мере того, как стираются границы между финансами, технологиями и развлечениями, ICTC 2025 четко сигнализирует о будущем криптотрейдинга - интерактивном, соревновательном и доступном глобально.

Записи трансляций доступны на YouTube-канале WhiteBIT.

WhiteBIT - крупнейшая европейская криптобиржа по показателям трафика на сайт, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 820 торговых пар, 330+ активов и 9 государственных валют. WhiteBIT является частью группы компаний WhiteBIT Group, обслуживающей более 35 миллионов клиентов по всему миру. Компания сотрудничает с Visa, FACEIT, футбольными клубами "Барселона" и "Трабзонспор", Национальной сборной командой Украины по футболу и lifecell. Цель WhiteBIT Group - массовое внедрение технологии блокчейн в Украине и мире.