Украина примет криптостандарт ЕС: в Минцифры раскрыли детали

В Украине следует внедрить европейский регламент регулирования рынков криптоактивов (MiCA). Поскольку законодательство страны, действующей кандидатом на членство в ЕС, должно быть адаптировано к европейским нормам.

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Об этом в своем Facebook заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков. Впрочем, он считает, что имплементировать европейские нормы следует постепенно.

Украина уже получила статус кандидата на членство в ЕС. Поэтому нормы украинского законодательства по криптоиндустрии необходимо адаптировать к европейским стандартам, в частности, с учетом MiCA", – пишет замминистра.

Вместе с тем он отметил целесообразность внедрения только таких базовых норм MiCA, которые позволят украинской криптоиндустрии полноценно запуститься. А некоторые положения европейского закона должны быть отложены – это касается положений об имплементации MiCA с регуляторными механизмами.

"Это позволит рынку заработать, а криптобизнес в Украине будет достаточно времени для адаптации к новым регуляторным требованиям", – отмечает Борняков. Впрочем, он считает, что в Украине удастся избежать чрезмерной регуляции криптоотрасли, поскольку законодательство страны будет частично соответствовать европейским стандартам.

Он напомнил об участии в криптовалютном мероприятии Day Zero, прошедшем 20 мая в киевском комплексе Unit.City. Вместе с финансовым директором и партнером Unit.City Кириллом Бондарем, а также членом Национальной комиссии по фондовому рынку и ценным бумагам Юрием Бойко Борняков провел панельную дискуссию по регулированию крипторинка в Украине и перспективам производства европейского законодательства;

"Наши позиции могут отличаться, но точно совпадают цели – как можно быстрее запустить в Украине легальный крипторинок!" - заверил замглавы Минцифры.

Ранее OBOZREVATEL уже сообщал, что Верховной Раде придется доработать принятый в начале 2022 года закон "О виртуальных активах". Документ необходимо согласовать с европейским законопроектом о регулировании криптовалют MiCA.

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