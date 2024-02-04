"Убийца биткоина" под угрозой: в чем заключается крупнейшая проблема Ethereum

Сеть второй по рыночной капитализации после биткоина криптовалюты может быть в опасности. Если в программном клиенте, которым пользуются валидаторы сети Ethereum, обнаружат ошибки, это может привести к катастрофическим последствиям.

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Речь идет о программном клиенте Geth, заявила исследовательница Bloomberg Эмили Николле. Она назвала это одной из крупнейших проблем Ethereum.

В частности, от Geth зависят крупнейшие мировые криптоплощадки, предоставляющие услуги по стейкингу: Coinbase, Lido Finance и Binance.

Индустрия уже имела возможность оценить возможные масштабы проблемы, когда 21 января компания Nethermind, занимающаяся инфраструктурой Ethereum, столкнулась с критической ошибкой недействительных блоков. Тогда валидаторы, использующие этого программного клиента, были выведены из сети на несколько часов, что привело к призывам расширить разнообразие программного обеспечения.

"На Geth приходится более двух третей всех валидаторов в сети. Ошибка в нем может привести к тому, что Ethereum перестанет обрабатывать транзакции, инвесторы начнут терять средства, а сеть потенциально может разделиться на две части", – заявила Николле.

На момент инцидента в Nethermind около 84% валидаторов использовали Geth, но менее чем за две недели этот показатель снизился до 78%. Некоторые крупнейшие криптобиржи заявили, что "изучают возможность привлечения новых мелких клиентов для своих платформ".

Но, как сообщал OBOZ.UA, с проблемами может столкнуться и первая криптовалюта биткоин. Мировой инвестгигант BlackRock опасается, что курсу биткоина угрожают стейблкоины – криптовалюты с более стабильным курсом, привязанным к другим активам.

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