У самого богатого человека в мире обнаружили тайную коллекцию NFT

Богатейший человек на планете Бернар Арно не устоял перед трендом на цифровые активы и купил коллекцию NFT. Это довольно необычно, потому что ранее он критиковал и этот класс виртуальных активов, и метавселенные.

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О наличии у генерального директора французского производителя предметов роскоши LVMH невзаимозаменяемых токенов рассказал экс-директор компании по цифровым технологиям Ян Роджерс. Во время подкаста Good Time Show он подтвердил, что Арно покупает NFT.

"Я не думаю, что он будет возражать, если я скажу это, ведь он добровольно показал мне свою страницу на OpenSea (NFT-маркетплейс. – Ред.). Это означает, что ему пришлось достать свой телефон, найти свой аккаунт и показать мне", – признался Роджерс.

Это может говорить о том, что Бернар Арно, чье состояние Forbes оценивает в $211 млрд, пополнил ряды миллиардеров, инвестирующих в NFT, составив компанию инвестору и телеведущему Марку Кьюбану, а также братьям Тайлеру и Кэмерону Винклвоссам, управляющим криптобиржей Gemini. Но для этого французскому бизнесмену пришлось изменить некоторые свои взгляды.

“Мы живем в реальном мире. Мы не заинтересованы в продаже пары виртуальных кроссовок по 10 евро", – заявлял он еще в начале 2022 года.

Кроме того, он сравнивал NFT и метавселенные с пузырями на заре зарождения интернета. Но в то же время, он признавал, при правильном внедрении NFT могут иметь положительный эффект и приносить прибыль.

Впрочем, нельзя сказать, что наследники модной династии разделяют такие же взгляды. Например, один из пятерых сыновей Бернара Арно, 30-летний Александр, который является вице-президентом Tiffany&Co купил “элитный" NFT CryptoPunk. Вслед за этим Tiffany выпустила линейку украшений NFTiff, позволив владельцам “криптопанков" купить украшения в виде их токенов, инкрустированные драгоценными камнями.

Другой сын, 27-летний Фредерик, сделал выбор в пользу NFT-коллекции Bored Ape Yacht Club. Кроме того, под его руководством марка Tag Heuer выпустила швейцарские часы с циферблатом, отображающим NFT.

Стоит отметить, что другие бренды из “семьи" LVMH тоже делали шаги навстречу современным технологиям. Так, Fendi выпустила миниколлекцию футляров для криптокошельков Ladger, а итальянский люкс-бренд Bulgari запустил свою метавселенную Bulgari World.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский национальный почтовый оператор "Укрпочта" тоже будет выпускать NFT. Первым токеном станет марка "Русский военный корабль, иди...", за которым последуют и другие марки военной тематики.

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