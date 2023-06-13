У МИД появился свой чат-бот: помогла запустить криптобиржа WhiteBIT

Министерство иностранных дел Украины начнет оказывать помощь гражданам украинцам по всему миру в чат-боте Telegram. Проект был запущен при поддержке одной из самых крупных криптовалютных бирж Европы WhiteBIT.

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Использование чат-бота облегчит процесс получения необходимой информации гражданами Украины, которые из-за войны вынужденно выехали в другие страны, и существенно увеличит масштабы и возможности получения помощи. К тому же он может одновременно обслуживать нескольких пользователей.

Таким образом, получать информацию станет проще, быстрее и удобнее. Пользователи смогут получить консультацию по наиболее распространенным вопросам: правилам въезда в иностранное государство, оформление временной защиты, социального обеспечения, возвращение в Украину, консульские услуги.

"Поддержка Украины и украинцев, где бы они ни находились, является одним из приоритетов WhiteBIT. Мы рады, что наше сотрудничество с МИДом позволило украинцам получить системную, комплексную и квалифицированную помощь, что способствовало решению конкретных проблем, с которыми они сталкивались, по всему миру. Запуск чат-бота существенно расширяет возможности и значительно упрощает саму процедуру получения необходимой информации нашими гражданами", – рассказал СЕО WhiteBIT Владимир Носов.

Чат-бот дополнит деятельность call-центра, начавшего работу в июне прошлого года. За это время call-центр обработал около 15 тысяч звонков. Криптобиржа WhiteBIT обеспечила ресурсную поддержку круглосуточной деятельности call-центра, комплексную организационную поддержку и помощь для консульской службы Украины, а МИД – специальное обучение операторов, работающих с обращениями граждан. У них есть все необходимые компетенции для предоставления украинцам качественных информационных услуг.

География обращений самая разная и насчитывает 96 стран. Больше всего запросов на помощь поступило из Германии, Польши, Италии, Турции и Украины.

Вопросы, с которыми обращаются в call-центр, чаще всего касаются обеспечения прав граждан и законных интересов за рубежом, условий пребывания в разных странах мира (социальные и медицинские услуги, условия трудоустройства, таможенные правила, вопросы рождения ребенка, легализации документов) и т.д.

“Учитывая большое количество наших граждан, нуждающихся в помощи МИД за рубежом, чат-бот является важной инициативой, которая поможет оптимизировать процессы и предоставлять нашим гражданам необходимую информацию в несколько кликов. Мы начали сотрудничество с WhiteBIT еще в прошлом году, в начале полномасштабного вторжения РФ, и реализовали ряд важных проектов для наших граждан. Эта поддержка оказалась крайне своевременной на фоне беспрецедентного выезда украинцев за границу по причине российской агрессии", – отметили в МИД.

Получить помощь через чат-бот можно по ссылке. Кроме чат-бота, граждане могут обратиться в call-центр по номеру +38 (044) 224-57-20.

Напомним, что WhiteBIT – одна из самых больших европейских централизованных криптобирж родом из Украины. WhiteBIT была основана в 2018 году. Корни команды – украинцы. В настоящее время компания насчитывает 1000 специалистов. На бирже представлено более 350 торговых пар, 270 активов и 10 государственных валют. Компания является официальным партнером сборной Украины по футболу, ФК Барселона, партнером Lifecell, FACEIT и Национальным университетом "Киево-Могилянская академия".

Также OBOZREVATEL сообщал, что WhiteBIT передала МИД семь "консульских чемоданов" – мобильных систем для предоставления услуг украинцам, попавшим в затруднительное положение за рубежом. До этого дипломаты имели лишь один такой чемодан.

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