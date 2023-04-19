Трамп выпустил вторую коллекцию NFT: тысячи картинок продали за 6 часов

После успешной продажи посвященной ему коллекции невзаимозаменяемых токенов бывший президент США Дональд Трамп выпустил вторую партию NFT. Все токены были проданы за менее чем 12 часов.

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В своем Instagram 45-ый американский президент объявил, что это стало возможным благодаря успеху первой части (несмотря на критику со стороны даже некоторых других членов Республиканской партии). Как и первая, вторая серия из 47 тыс. токенов тоже была выпущена на блокчейне Polygon.

Стоимость NFT стартовала с $99 – как и в прошлый раз, что не осталось без внимания Трампа. "Я хочу, чтобы мои фанаты и сторонники заработали и получили от этого удовольствие. Я мог бы поднять цену намного выше и, уверен, она все равно хорошо продалась бы, а я получил бы гораздо больше денег. Но я не стал этого делать", – заявил экс-президент.

Токены представляют собой изображения Трампа в необычных образах: в каске пожарного, в широкополой ковбойской шляпе, с поясом чемпиона по боксу и цифрой 45 на нем и других. Некоторые из них уникальны, а другие были выпущены несколькими копиями.

Кроме того, те, кто купят 47 токенов (отсылка к намерению Трампа стать 47-ым президентом США), примут участие в розыгрыше, победитель которого получит шанс на частный ужин в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

Продажа коллекции стартовала 18 апреля, а уже спустя 6 часов бывший президент объявил, что все токены были проданы в совокупности за $4,6 млн. Объем торгов на NFT-маркетплейсе OpenSea достиг 691 Ethereum (порядка $1,37 млн).

Стоит отметить, что автором коллекции является не сам Трамп, хотя он и получает часть выручки от продаж (согласно данным его налоговой декларации, от $100 тыс. до $1 млн). The New York Times связала первую партию NFT с бизнесменом Биллом Занкером, который раньше работал с экс-президентом.

Часть от доходов будет направлена на президентскую кампанию Трампа – он надеется вновь переизбраться в 2024 году. В этом плане ему на руку сыграть арест – после его задержания 4 апреля объем торгов токенами подскочил на 89,8%.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, предвыборный штаб Трампа извлекает выгоду из его ареста не только через NFT. Его представители продают мерч с фальшивым "преступным" изображением арестованного экс-президента и подписью "Не виновен".

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