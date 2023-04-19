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Трамп выпустил вторую коллекцию NFT: тысячи картинок продали за 6 часов

Станислав Кожемякин
HUB
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Дональд Трамп собирает миллионы на продажах NFT

После успешной продажи посвященной ему коллекции невзаимозаменяемых токенов бывший президент США Дональд Трамп выпустил вторую партию NFT. Все токены были проданы за менее чем 12 часов.

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В своем Instagram 45-ый американский президент объявил, что это стало возможным благодаря успеху первой части (несмотря на критику со стороны даже некоторых других членов Республиканской партии). Как и первая, вторая серия из 47 тыс. токенов тоже была выпущена на блокчейне Polygon. 

Стоимость NFT стартовала с $99 – как и в прошлый раз, что не осталось без внимания Трампа. "Я хочу, чтобы мои фанаты и сторонники заработали и получили от этого удовольствие. Я мог бы поднять цену намного выше и, уверен, она все равно хорошо продалась бы, а я получил бы гораздо больше денег. Но я не стал этого делать", – заявил экс-президент.

Токены представляют собой изображения Трампа в необычных образах: в каске пожарного, в широкополой ковбойской шляпе, с поясом чемпиона по боксу и цифрой 45 на нем и других. Некоторые из них уникальны, а другие были выпущены несколькими копиями.

Кроме того, те, кто купят 47 токенов (отсылка к намерению Трампа стать 47-ым президентом США), примут участие в розыгрыше, победитель которого получит шанс на частный ужин в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

Продажа коллекции стартовала 18 апреля, а уже спустя 6 часов бывший президент объявил, что все токены были проданы в совокупности за $4,6 млн. Объем торгов на NFT-маркетплейсе OpenSea достиг 691 Ethereum (порядка $1,37 млн).

Стоит отметить, что автором коллекции является не сам Трамп, хотя он и получает часть выручки от продаж (согласно данным его налоговой декларации, от $100 тыс. до $1 млн). The New York Times связала первую партию NFT с бизнесменом Биллом Занкером, который раньше работал с экс-президентом.

Часть от доходов будет направлена на президентскую кампанию Трампа – он надеется вновь переизбраться в 2024 году. В этом плане ему на руку сыграть арест – после его задержания 4 апреля объем торгов токенами подскочил на 89,8%.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, предвыборный штаб Трампа извлекает выгоду из его ареста не только через NFT. Его представители продают мерч с фальшивым "преступным" изображением арестованного экс-президента и подписью "Не виновен".

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