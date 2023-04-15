Tesla поспешила и потеряла почти $500 млн на биткоине

С момента, когда производитель электрокаров Tesla объявил о распродаже своей криптовалютной копилки, стоимость биткоина выросла более чем на 50%. Таким образом, если бы компания подождала бы 9 месяцев, то дополнительно заработала бы почти полмиллиарда долларов.

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К таким выводам пришло издание Cointelgraph. "Во втором квартале 2022 года Tesla позорно сбросила 75% своих биткоин-активов почти за $936 млн, выручив $64 млн прибыли", – напоминают журналисты.

В то время BTC котировался примерно на 70% ниже своего рекордного максимума – $69 тыс., который был установлен в ноябре 2021 года.

В феврале 2021 года Tesla отчиталась об инвестициях в биткоин в размере $1,5 млрд при усредненной стоимости одного BTC в $36 тыс. Но, чтобы увеличить финансовые показатели в отчетности за первый квартал 2021 года на $101 млн, компания продала монет на $272 млн.

Стоит отметить, что остатки криптовалюты компания хранила. В отчете за четвертый квартал 2022 года (когда криптоотрасль переживала самую суровую криптозиму, а цена биткоина упала до $16 тыс.) говорится, что на счету Tesla числится 10 725 BTC.

По состоянию на 14 апреля чистый нереализованный убыток Tesla от инвестиций в биткоин оценивается в примерно $56,6 млн. В то же время, чистая прибыль компании составляет около $108 млн.

Журналисты пришли к выводу, что владелец автопроизводителя, американский миллиардер Илон Маск полагался на биткоин как на убежище во время фаз финансового кризиса в Tesla. И в 2021 году, и в 2022-м продажи актива совпали с сокращением свободных денежных потоков Tesla: в первом случае – на 93%, во втором – 73% за квартал.

Исходя из этого, можно прийти к выводу, что в обозримом будущем Tesla вряд ли продолжит избавляться от биткоинов, поскольку финансовые аналитики оценивают свободный денежный поток Tesla в первом квартале 2023 года в почти $2 млрд. Это на 40% больше, чем в предыдущем квартале.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, Маск является активным сторонником криптовалютных технологий. Он высоко оценивает шансы на выживание у трех активов – у биткоина, Ethereum и Dogecoin.

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