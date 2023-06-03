Тело нашли возле озера: в США загадочно погиб биткоин-миллионер

В США обнаружили тело основателя криптовалютного проекта ONFO coin и биткоин-миллионера Джона Форсайта. Причин насильственной смерти детективы не обнаружили.

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О пропаже мужчины его родственники сообщили после того, как 21 мая он не явился на работу. Как сообщает Associated Press, помимо увлечения криптовалютами, он около 15 лет проработал в отделении неотложной помощи больницы Милосердия в Кассвилле, штат Миссури.

Незапертую машину 49-летнего Форсайта обнаружили 28 мая в миле от больницы – иногда он ночевал в ней между сменами. В автомобиле остались его бумажник, мобильные телефоны, паспорт и ноутбук.

Тело было найдено 30 мая в часе езды от того места, где стояла его машина – возле озера на северо-западе штата Арканзас. У мужчины обнаружили огнестрельное ранение, но в местной полиции утверждают, что признаков причастности других людей к смерти нет.

Изданию Daily Beast брат Джона Форсайта, Ричард, сказал, что они нажили себе врагов в криптосообществе, но при этом в преддверии его исчезновения ничего необычного не происходило. К тому же, в день своего исчезновения он переписывался со своей невестой.

В 2020 году издание Forbes назвало Джона Форсайта биткоин-миллионером. Обладая ученой степенью по математике, он увлекся технологией блокчейн и стал одним из первых, кто присоединился к сети первой криптовалюты. Свое состояние он нажил благодаря тому, что хранил криптовалюту в течение нескольких халвингов.

Халвинг – программная особенность биткоина, из-за которой примерно каждые четыре года награда майнеров криптовалюты за полученный блок уменьшается вдвое. Сколько именно биткоинов было у погибшего неизвестно, но халвинг происходил уже трижды (в 2012, 2016 и 2020 годах) и каждый раз он сопровождался ростом курса криптовалюты.

Также в 2020 году Джон и Ричард Форсайты основали компанию ONFO coin. Их стартап позволял клиентам зарабатывать токены ONFO при помощи сетевого майнинга на специальной платформе.

Также OBOZREVATEL сообщал о загадочной смерти другого криптопредпринимателя – Николая Мухгяна. Тело соучредителя децентрализованной автономно организации MakerDAO и стейблкоина DAI обнаружили в ноябре 2022 года на пляже в Пуэрто-Рико.

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