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Технологии, благотворительность и спорт: совместный путь WhiteBIT и сборной Украины по футболу

Станислав Кожемякин
Финтех
4 минуты
7,6 т.
WhiteBIT стала партнером сборной Украины по футболу 2 года назад - какие итоги

За два года плодотворного сотрудничества WhiteBIT и Национальная сборная команда Украины по футболу создали уникальный кейс взаимодействия, который соединил мир криптовалют и футбольных фанатов. Это партнерство позволило болельщикам впервые в Европе покупать билеты на матчи сборной Украины за криптовалюту – что стало удобным и современным способом поддержать команду. Кроме технологических инноваций, были реализованы программы помощи военным ветеранам, развитие инклюзивного футбола и всеукраинские проекты направлены на объединение футбольного сообщества вокруг поддержки сборной во время Чемпионата Европы по футболу.

Билеты на футбол за криптовалюту

WhiteBIT вместе со сборной первыми в Европе внедрили продажу билетов на футбольные матчи за криптовалюту. Уже более 6000 билетов на семь поединков было приобретено именно за цифровые активы. Сегодня около 8% всех билетов покупают за крипту, а специальная предпродажа только для владельцев криптоактивов дает возможность выбрать лучшие места за несколько дней до официального старта продаж.

Социальная ответственность и благотворительность – сердце партнерства

Для WhiteBIT благотворительные взносы в рамках партнерства со сборной  – возможность не только поддержать спорт, но и сделать реальный вклад в восстановление и развитие Украины, помочь людям получить новые возможности и вдохновить сообщество на добрые дела. Это то, что объединяет цифровые технологии с человечностью и создает настоящие изменения в жизни людей.

В марте 2024 года криптобиржа поддержала инициативу "Сбор сборной для суперлюдей", предоставив 100 000 гривен на закупку спортивных протезов для военных ветеранов, помогая им вернуться к активной жизни. В апреле в рамках совместного благотворительного проекта GivingCharityPass WhiteBIT передали 5 миллионов гривен, из них 3,5 миллиона – на поддержку военных и 1,5 млн – на финансирование участия мужской сборной Украины по футболу среди игроков с ампутированными конечностями на Евро-2024 во Франции. Также в декабре 2024 года WhiteBIT вместе с ФК "Металлист 1925" присоединились к Рождественскому сбору сборной, направив 300 000 гривен на оборудование для спортивной реабилитации военных в Запорожье.

Спортивная реабилитация украинских военных

Привлечение болельщиков: лозунг на стадионе и геймификация

В феврале 2024 года WhiteBIT вместе со сборной Украины запустили уникальную инициативу, которая позволила каждому болельщику стать голосом поддержки на знаковом матче сборной во Вроцлаве во время плей-офф Евро-2024. Этот шаг стал важным этапом в привлечении фанатов к активной поддержке команды.

Проект создал площадку, где голос каждого болельщика получил реальное признание, а атмосфера на стадионе наполнилась единством и эмоциональной поддержкой. Победителем стал лозунг: "Сине-желтые – это наш код, единая команда, единый народ!", а автор слогана не только увидела матч вживую, но и услышала, как весь стадион скандирует ее слова.

Болельщики стали голосом поддержки на матче Украины во Вроцлаве.

Одна нация, одна игра

Еще один масштабный проект под названием "Сборная24. Собери свою команду" также возник на пересечении спорта, технологий и криптовалюты. Впервые в истории украинского футбола тысячи фанатов не только следили за игрой, но и активно влияли на поддержку сборной благодаря уникальной блокчейн-геймификации.

Коллекционные карточки с изображениями игроков сборной Украины

Коллекционные карточки с изображениями любимых игроков стали настоящим феноменом! Они не просто продавались в крупнейшей розничной сети Украины, АТБ, – фанаты стояли в очередях с самого утра, чтобы приобрести желаемую карточку. Карточки даже перепродавались на OLX, создавалось множество Telegram-чатов для обмена, а тысячи людей публиковали ролики с охотой на нужную карту в соцсетях. Для многих это было больше, чем просто развлечение – это было настоящее увлечение, напоминающее коллекционирование фишек, наклеек и подобных безделушек в детстве. К тому же участники имели шанс получить криптобонусы, а общий призовой фонд в 250 000 USDT мотивировал пользователей быть активными.

Сотрудничество WhiteBIT и сборной Украины по футболу – мощный пример того, как спорт и современные технологии могут взаимодействовать на благо страны, объединяя фанатов, поддерживая ветеранов и продвигая инновации. Это партнерство – не просто история успеха, а шаг в будущее, где криптовалюты и блокчейн открывают новые горизонты для развития спорта в Украине.