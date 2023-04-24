Свобода, равенство, блокчейн: что такое криптовалюта простыми словами

Нет такого человека, который не слышал бы про биткоин – падения и взлеты актива обсуждают не только узконаправленные специалисты, но и даже бабушки на лавках. Но криптовалюта – это далеко не только биткоин.

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На вопрос "что такое криптовалюта?" можно ответить так: это виртуальные активы, в основе функционирования которых лежит специальный код и децентрализованная компьютерная система. Надежность и безопасность транзакций в такой системе обеспечиваются их прозрачностью и шифрованием (криптографией).

Какие особенности, благодаря чему существует криптовалюта и какие типы криптовалют бывают, читайте в материале OBOZREVATEL.

История криптовалюты

Первая криптовалюта – биткоин – появилась в 2009 году благодаря Сатоши Накамото. Вероятнее всего, это псевдоним – его личность до сих пор остается неизвестной, поскольку со своими соратниками он общался только онлайн.

В последний раз он выходил на связь 26 апреля 2011 года. С тех пор о Накамото никто ничего не слышал, поэтому мы уже вряд ли когда-нибудь узнаем, кем он был на самом деле.

Главной целью, которую преследовал создатель (или создатели) биткоина, было перевести платежи в неподконтрольную властям или отдельным странам область. То есть, обеспечить их децентрализацию.

Однако с ростом числа участников криптосообщества им становилось все сложнее приходить к консенсусу – в том числе и в вопросе развития криптовалют. Это привело к тому, что уже через восемь месяцев в сети биткоина произошел форк (то есть, разветвление блокчейна), в результате которого от нее "откололся" Namecoin.

Namecoin стал первым альткоином (так называют все криптовалюты-альтернативы биткоину). По своей сути это была служба регистрации доменных имен .bit.

Что такое криптовалюта простыми словами?

Криптовалюты не могут функционировать без нод – синхронизованных между собой точек в децентрализованной компьютерной сети. По своей сути нодой является любой компьютер в блочейн-сети. Они используются для передачи информации и хранят копию всех данных блокчейна (облегченные ноды хранят упрощенную информацию о транзакциях).

Собственно блокчейн – в достаточной степени устойчивый к взлому реестр криптовалютных транзакций, информация о которых хранится в последовательности связанных между собой блоков. Новые блоки генерируются компьютерами-узлами в ходе достижения консенсуса (самые популярные алгоритмы – Proof-of-Work и Proof-of-Stake, соответственно майнинг и стейкинг).

Хранить криптовалюту можно на балансе централизованных криптобирж или платежных систем. Но такие активы легко подвержены коллапсу или взлому платформы.

Гораздо безопаснее хранить криптовалюту в криптокошельке. Они бывают двух видов: горячие и холодные. Первые – это подключенное к интернету хранилище активов, ключи к которому защищены онлайн-программами. Вторые – гораздо безопаснее, поскольку являют собой автономное устройство, коды доступа к которому есть только у владельца.

Типы криптовалют

Объясняя, что такое криптовалюты для чайников, стоит отметить, что этот тип активов можно разделить на две крупные категории: монеты и токены. Монеты являются нативными активами блокчейнов, то есть обеспечивают их функционирование. Они используются для выплат вознаграждений майнерами и стейкерам и для оплаты внутрисетевых комиссий.

Главным отличием токенов является отсутствие собственного блокчейна, из-за чего они могут функционировать только на сетях других криптовалют. Создать такой токен может кто угодно, обладающий навыками программирования. В зависимости от функций их разделяют на:

утилитарные, или токены управления – используются для обихода внутри DeFi-приложений (для оплаты, получения части прибыли или принятия решений о дальнейшем развитии);

секьюрити, или токены безопасности – исполняют функции ценных бумаг (подтверждают право на долю в проекте и выступают в качестве инвестиционных контрактов);

– исполняют функции ценных бумаг (подтверждают право на долю в проекте и выступают в качестве инвестиционных контрактов); стейблкоины – активы, чей курс привязан к стоимости определенного актива, чаще всего, фиатных валют – доллара, евро и других (крупнейшие представители – USDT, USDC);

– активы, чей курс привязан к стоимости определенного актива, чаще всего, фиатных валют – доллара, евро и других (крупнейшие представители – USDT, USDC); обернутые токены – имеют стоимость криптовалют, выпущенных на других блокчейнах (например, биткоин не может функционировать в сети Ethereum, но это может "обернутый" биткоин – WBTC);

цифровые валюты центральных банков (ЦВЦБ) – эмитируются и полностью регулируются центробанком;

(ЦВЦБ) – эмитируются и полностью регулируются центробанком; невзаимозаменяемые токены, или NFT – уникальные цифровые объекты в виде изображений, аудио- или видеофайлов, которые используются для коллекционирования, в качестве билетов на мероприятия или аватаров.

По состоянию на 24 апреля 2023 года, CoinMarketCap оценивает совокупную капитализацию крипторынка в $1,15 трлн, причем 45,8% из них приходится на биткоин. В целом, топ-10 активов по рыночной капитализации выглядит так:

Bitcoin (BTC) – $529,4 млрд; Ethereum (ETH) – $222 млрд; Tether (USDT) – $81,4 млрд; BNB (BNB) – $51,4 млрд; USD Coin (USDC) – $30,7 млрд; XRP (XRP) – $23,9 млрд; Cardano (ADA) – $13,4 млрд; Dogecoin (DOGE) – $10,9 млрд; Polygon (MATIC) – $9,1 млрд; Solana (SOL) – $8,4 млрд.

Преимущества и недостатки криптоденег

Некоторые страны уже легализовали криптовалюты в качестве платежного средства, а расплатиться биткоином (и не только) можно даже в некоторых украинских розничных и сетевых магазинах. Но даже это свойство не является основным плюсом криптовалют.

Главное преимущество такого рода активов – это их децентрализация. Что значит криптовалюта (кроме ЦВЦБ) не зависит ни от политических конфликтов, ни от регуляторов, ни от посредников или операторов финансовых услуг.

Также можно отметить анонимность криптовалют. В отношении биткоина, "эфира" и других крупных криптовалют это свойство скорее можно охарактеризовать как псевдоанонимность, поскольку их блокчейны хранят информацию о получателях и отправителях транзакций открытой. Однако существуют монеты, в которых такие сведения действительно скрыты, например, Monero и Zcash. Также с целью сокрытия транзакций используются сервисы-анонимайзеры – криптомиксеры.

При этом стоит отметить, что и децентрализация, и анонимность могут использоваться как во благо, так и во вред. Известны случаи, когда именно из-за этих свойств криптовалюту использовали для финансирования террористических группировок – ИГИЛ, ХАМАС и "Аль-Каиды". Также были зафиксированы случаи сборов криптовалюты для поддержки боевиков ОРДЛО и российских военных.

Безопасность – это тоже о криптовалютах. Алгоритм шифрования биткоина SHA-256 считается одним из самых надежных в мире. Взломать его теоретически смогут только квантовые компьютеры будущего.

Также общим знаменателем почти всех криптовалют можно назвать их волатильность. Благодаря резким перепадам стоимость криптоактивов, с их помощью можно как заработать состояние, так и потерять все. Например, всего за год курс биткоина упал почти на 80% – с рекордных $69 тыс. в ноябре 2021 года до $15,6 тыс. за BTC.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что криптовалюты обозначаются тикерами – краткого названия актива, состоящего из нескольких заглавных букв. Для биткоина это BTC, но что значат различные "приставки" перед этим обозначением, читайте в материале на нашем сайте.

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