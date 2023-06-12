США обвинили двух россиян в краже 647 тысяч биткоинов

Японская криптовалютная биржа Mt.Gox была взломана в 2011 году россиянами Алексеем Билюченко и Александром Вернером. Взлом площадки стал историческим по своим масштабам событием – хакеры вывели около 647 тысяч биткоинов.

Видео дня

В Министерстве юстиции США заявили, что осенью 2011 года хакеры (43-летний Билюченко и 29-летний Вернер могли иметь сообщников, считают в американской прокуратуре) заполучили несанкционированный доступ к серверу с ключами к криптокошелькам клиентов Mt.Gox. После этого и до мая 2014 года с биржи было выведено не менее 647 тыс. BTC.

В апреле 2012 года взломщики начали отмывать полученные средства через нью-йоркский биткоин-брокер, через которого вывели на офшорные счета подконтрольных их подставных компаний около $6,6 млн. Также на похищенные средства была создана криптобиржа BTC-e – через нее отмыли более 300 тыс. BTC.

В итоге некогда одна из крупнейших торговых площадок Mt.Gox объявила о банкротстве – ее клиенты до сих пор пытаются вернуть свои средства.

Стоит отметить, что совладелец BTC-e Александр Винник в 2022 году был экстрадирован из Франции в США. Билюченко обвиняют в сговоре с ним с целью управления этой платформой в 2011-2017 годах (то есть, до ее закрытия).

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка обнаружила, что у биржи не было лицензии на оказание денежных услуг, она использовалась для отмывания средств и обработки миллиардов долларов преступных доходов.

В марте 2022 года Алексея Билюченко задержали в России, обвинив в растрате средств WEX. Однако по обвинениям, предъявленным ему в США грозит в совокупности до 45 лет лишения свободы. Вернеру грозит до 20 лет заключения в американской тюрьме.

Также OBOZREVATEL сообщал о санкциях, которые США ввели в отношении популярного криптовалютного микшера Tornado Cash. Из-за причастности к отмыванию незаконно полученных средств площадку признали угрозой национальной безопасности США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!