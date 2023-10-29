Созданная украинцем криптовалюта невероятно подорожает: сколько будет стоить

В течение ближайших семи лет курс созданной украинцем Анатолием Яковенко криптовалюты Solana (SOL) может вырасти более чем на 10 000%. Это может произойти благодаря росту числа пользователей одноименной блокчейн-сети до 100 млн человек

К такому заключению пришли аналитики управляющей компании VanEck, выразив уверенность в том, что у Solana есть все возможности обойти Ethereum по рыночной капитализации.

Solana входит в десятку криптовалют по рыночной капитализации. Согласно данным одной из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины WhiteBIT, курс криптовалюты SOL оценивается в $32,42.

Криптоаналитический сервис Cryptorank оценил рост стоимости этого актив с начала 2023 года более чем в 200%. Это один из самых высоких показателей среди топ-50 криптоактивов.

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В VanEck оптимистично оценивают перспективы SOL и считают, что у этой монеты есть шансы к 2030 году расти на 10 600% – то есть, до $3211. Кроме того, блокчейн Solana может стать первым, который достигнет 100 млн пользователей.

Это возможно благодаря тому, что уже на сегодняшний день Solana имеет самую высокую пропускную способность среди всех других блокчейнов. К тому же, разработчики проекта активно работают над его масштабируемостью и готовятся внедрить обновление Firedancer, которое превысить текущую пропускную способность Solana в 10 раз, чего станет достаточно для обработки деятельности не менее 100 млн пользователей.

При этом в VanEck не исключают частичное падение цены SOL. Аналитики считают, что, если трейдеры не сумеют удержать растущий тренд, стоимость токена снизится на 15% и упадет ниже $30 за 1 SOL.

Как уже писал OBOZ.UA, за последнюю неделю по показателю роста курса Solana обогнала даже биткоин. Когда стоимость биткоина выросла на 23,2%, впервые с начала года превысив отметку $35 тыс., курс SOL подскочил на 40,6%.

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