Современные образовательные тенденции в Украине: от студенческих грантов до токенизированных документов на блокчейне

Высшее образование является ключевым сектором для развития любой страны, и Украина не исключение. В частности, в нашей стране она продолжает эволюционировать, адаптируясь к новым реалиям и вызовам.

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За последний год украинские университеты столкнулись с рядом важных изменений и тенденций, существенно повлиявших на их деятельность и развитие. Так что по случаю начала нового учебного года давайте вспомним, каким был для образовательной отрасли предыдущий год.

Изменения в правилах поступления на обучение в аспирантуру и государственные гранты

В последний год наблюдался чрезмерный ажиотаж на поступление в аспирантуру, особенно среди мужчин. По данным Министерства образования и науки, к 2022 году в аспирантуру поступало 7-8 тысяч человек, однако сейчас это число в разы больше, а именно более 246 тысяч человек. Из них более 90 тысяч – это мужчины, которые уже имеют диплом магистра или специалиста. Такой чрезмерный ажиотаж среди мужской половины населения побудил Министерство образования и науки изменить правила поступления на третий уровень высшего образования в этом году. А именно, в 2024 году отменено поступление на дневную форму обучения по контракту и скорректированы правила возобновления обучения в аспирантуре.

Теперь поступление в аспирантуру будет осуществляться исключительно по государственному заказу.

Оксен Лисовой, Министр образования и науки Украины, отмечает : "Акцент – на качество образования, поэтому приоритезируем дневную форму".

Для того, чтобы предоставить возможность учиться всем мотивированным и способным, количество государственных мест будет увеличено с 3200 до 7000. Аспирантура и дальше будет доступна по контракту, но только на заочной и вечерней форме обучения. При этом следует отметить, что теперь студенты заочной и вечерней формы обучения не будут иметь права на отсрочку от мобилизации.

В то же время, чуть раньше, в мае, вступил в силу новый закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" № 3633-IX от 11 апреля 2024 года. Он внес определенные изменения в процедуру предоставления отсрочки от мобилизации по новому закону, а именно теперь отсрочка может быть предоставлена через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов на основании данных из других государственных реестров. Согласно новым изменениям, право на него будут иметь только те студенты, которые получают последовательное образование, то есть первое высшее образование сразу после окончания колледжа или школы. На получение второго высшего образования на том же уровне отсрочка больше не будет.

В своем сообщении на Facebook Оксен Лисовой комментирует эти изменения следующим образом: "Жажда знаний – это замечательно. Фиктивное обучение – нет".

Он отмечает, что хотел бы, чтобы наука в Украине стала такой же популярной, как сегодня, но по-настоящему. Однако, по его мнению, нынешние показатели выглядят как аномалия, которая вредит не только качеству образования, но и национальной безопасности.

"То, что система образования стала такой "дырой" для уклонения свидетельствует о симптомах ее запущенности. И именно поэтому мы начали ее комплексную трансформацию. Потому что качество образования и ценности, которые лелеют в этой системе, имеют значение", – говорит Лисовой.

В этом году в Украине прошла масштабная реформа высшего образования, в рамках которой студенты будут получать гранты на обучение. Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий объясняет, что такая реформа необходима, чтобы украинские высшие учебные заведения могли конкурировать с европейскими после вступления в ЕС. Под грантом понимается безвозвратная выплата студенту полной или частичной стоимости обучения.

В Министерстве образования и науки объясняют, что ранее 40% студентов получали полное государственное покрытие своего университетского образования. После введения грантов 70% абитуриентов будут покрыты полным или частичным финансированием. При этом в большинстве случаев финансирование будет покрывать лишь часть стоимости обучения, а остальной студент будет платить самостоятельно или с помощью льготного кредита. Согласно законопроекту, в 2024 году гранты получат 60 тысяч студентов – половина запланированного количества претендентов. Гранты будут рассчитываться на один учебный год в денежном эквиваленте, а не в процентах от стоимости обучения. Они будут привязаны к инфляции. Сама сумма гранта будет зависеть от конкурсного балла абитуриента и выбранной специальности, а затем будет уникальной.

IT-образование в Украине: от блокчейна до робототехники

За последние годы Украина зарекомендовала себя как один из ключевых игроков в ИТ-индустрии, что обусловлено ее стремительным развитием. Более высококвалифицированные украинские специалисты, создавая новые продукты и проекты, повышают конкурентоспособность нашей страны на международной арене. IT-сообщество в Украине является центром инноваций и технологических прорывов, стимулирует развитие новых идей, проектов и стартапов. Многие из них направлены на решение актуальных проблем, таких как кибербезопасность, финансовые технологии (FinTech), военные технологии и т.д. В частности, последняя сейчас наиболее востребована, поскольку беспилотные, компьютеризированные и роботизированные системы приобретают все большее значение на фронте.

Учитывая это, Андрей Глыбовец, декан факультета информатики НаУКМА, рассказал в интервью для ICTV об открытии в этом году на факультете программы по робототехнике. Он надеется, что это направление будет интересно многим новым студентам. Но, несмотря на это, по его словам, студенты других образовательных программ, таких как инженерия, программное обеспечение и компьютерные науки, представляют большой интерес к развитию робототехники. К тому же Андрей Глибовец акцентирует внимание на потребностях рынка и нашей армии, отмечая приоритетность развития образовательных направлений блокчейн технологий и кибербезопасности.

Более того, Киево-Могилянская академия постоянно адаптирует свои образовательные программы к современным тенденциям и потребностям страны. Год назад совместно с компанией WhiteBIT была запущена первая сертификатная программа по блокчейн-технологиям, а вторая начнется в сентябре 2024 года. В рамках этой программы студенты имеют возможность изучать такие дисциплины как:

Криптография в блокчейн-технологиях;

Алгоритм распределенного обмена криптовалют на основе смартконтрактов (DeFi);

Разработка смартконтрактов;

Технические инструменты регуляции криптовалют на рынке.

Внедрение первых токенизированных сертификатов на блокчейне Whitechain

В том числе недавно завершилось обучение по этой программе для магистров факультета информатики Киево-Могилянской академии. Впервые в истории высшего образования Украины выпускники программы получили инновационные документы в виде токенизированных сертификатов на блокчейне Whitechain, что, в свою очередь, подтверждает подлинность традиционных документов и делает невозможным их передачу или подделку в будущем. Учитывая сегодняшние реалии, этот шаг очень важен для сегодняшних выпускников, ведь технология блокчейн сможет обеспечить упрощенный процесс восстановления документов в случае их потери.

Подытожим:

Высшее образование в Украине испытывает важный этап реформирования, открывая новые горизонты для студентов и исследователей. Изменения в правилах поступления в аспирантуру, новые государственные гранты на образование, развитие ИТ-индустрии свидетельствуют о глубинных трансформациях, направленных на повышение качества образования и ответы на современные вызовы. Несмотря на трудности, украинские университеты демонстрируют адаптивность и инновационность, что свидетельствует о том, что образование в Украине становится мощным двигателем национального развития.

WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 520+ торговых пар, 270+ активов и 10 государственных валют. Компания сотрудничает с Национальным университетом "Киево-Могилянская академия", МИД Украины, является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольным клубам "Барселона" и "Трабзонспор", Lifecell и киберспортивной платформе FACEIT. Цель WhiteBIT – массовое внедрение технологии блокчейн в Украине и мире.