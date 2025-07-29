Собственная монета WhiteBIT выросла более чем в 3 раза за год

WhiteBIT, крупнейшая европейская криптовалютная биржа по трафику, достигла важного этапа в развитии собственной монеты WhiteBIT Coin (WBT). Монета продемонстрировала стабильность и постоянный рост, установив новые ценовые рекорды и закрепив свою позицию как ключевой актив в развитии Web3.

WBT демонстрирует сильную рыночную динамику

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Несмотря на общую волатильность на крипторынке, WBT показал исключительную устойчивость, показав рост за год более чем на 334% с $10.17 до $44.16 по состоянию на июль 2025 года. Этот стабильный рост подчеркивает сильные основы монеты, поддерживаемые активным спросом пользователей и положительным техническим импульсом.

В июне WBT достиг нового исторического максимума $52.27, и хотя сейчас он консолидируется чуть ниже этого уровня, общая тенденция остается растущей.

Рыночная капитализация WBT достигла $6,6 миллиарда, что закрепило его место среди 30 крупнейших криптовалют на CoinGecko. Активность на блокчейне также значительно выросла: ежедневное количество активных адресов увеличилось на 580%, а также наблюдается рост объемов накопления крупных инвесторов, согласно анализу Santiment.

Технические индикаторы, такие как Aroon и MACD, подтверждают продолжение бычьего тренда, что укрепляет репутацию WBT как одного из самых устойчивых и быстрорастущих активов на текущем рынке.

Утилитарность WBT

С момента запуска в 2022 году WBT стал важным элементом экосистемы WhiteBIT. Он предоставляет пользователям эксклюзивные функции, сниженные комиссии, доступ к программам лояльности, а также вскоре будет включать дополнительные возможности для стейкинга и кросс-платформенных функций.

Несмотря на недавние глобальные геополитические потрясения, которые влияют на большинство основных активов, WhiteBIT Coin осталась одной из немногих монет, демонстрирующих постоянную положительную динамику, поддерживаемую стратегическими инициативами биржи и прозрачной дорожной картой развития.

"Постоянное развитие WBT отражает наш фокус на создании долгосрочной стоимости, полезности продукта и вовлеченности сообщества", – отметил Владимир Носов, основатель и президент WhiteBIT. "WBT – это настоящая утилитарная монета, тесно интегрированная в инфраструктуру более 12 продуктов WhiteBIT – от биржевых услуг до инструментов блокчейна. С ростом этой экосистемы растет и спрос на WBT, и его стоимость. Мы строим не просто актив, а масштабируемую цифровую экономику, соответствующую принципам прозрачности и инноваций".

Умная токеномика, способствующая устойчивому росту

WBT имеет общее предложение в 400 миллионов монет, из которых более 200 миллионов сейчас в обращении. Они постепенно разблокируются в течение трех лет, что помогает стабилизировать рыночную динамику и избежать чрезмерной инфляции.

WhiteBIT также регулярно проводит сжигание монет как часть своей долгосрочной дефляционной стратегии, управляя объемом монет в обращении и поддерживая потенциальный рост их стоимости.

Стратегические партнерства, способствующие расширению экосистемы

Рост WBT также поддерживается недавно объявленным партнерством WhiteBIT с Ювентусом, одним из самых известных футбольных клубов Европы. Это сотрудничество повышает видимость бренда и привлечение пользователей в ключевых регионах, что соответствует стратегии расширения WhiteBIT и outreach-кампаниям для сообщества.

Взгляд в будущее

Учитывая ряд крупных кампаний, интеграций и стратегических объявлений, которые ожидаются в ближайшее время, включая новое межотраслевое партнерство, WBT имеет все предпосылки для устойчивого роста. Его устойчивость в периоды глобальной рыночной неопределенности укрепляет его репутацию стабильного актива, ориентированного на утилитарность.

WhiteBIT остается приверженной принципам прозрачности и устойчивого развития в криптопространстве, формируя доверие благодаря ответственному развитию и стратегии, основанной на данных.

О WhiteBIT

WhiteBIT – крупнейшая европейская криптобиржа по показателям трафика на сайт, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 900 торговых пар, 340+ активов и 9 государственных валют. Компания сотрудничает с Visa, FACEIT, футбольным клубом "Барселона", "Ювентус", Национальной сборной командой Украины по футболу и lifecell. Цель WhiteBIT – массовое внедрение технологии блокчейн в Украине и мире.