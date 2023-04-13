"Ситуация стабилизировалась": криптобиржу-банкрот FTX хотят воскресить

Пока в США продолжается суд над руководством обанкротившейся криптобиржи FTX, саму торговую площадку могут перезапустить. Вследствие этого собственная цифровая валюта проекта подорожала вдвое.

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На судебном заседании по делам о банкротстве FTX ее адвокат Энди Дитдерих заявил, что к апрелю команде по реструктуризации долга удалось вернуть наличными и криптоактивами $7,2 млрд (то есть, на $800 млн больше, чем в январе). На этом фоне компания задумалась о своем будущем, цитирует юриста Reuters.

Он отметил, что компания несколько месяцев собирала ресурсы – за это время удалось выяснить все ошибки основателя и гендиректора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, которому грозит более 100 лет лишения свободы в США. “Ситуация стабилизировалась", – уверяет Дитдерих.

На этом фоне FTX готова к переговорам с заинтересованными сторонами о вариантах перезапуска криптобиржи. Окончательное решение может быть принято в третьем квартале 2023 года.

Перспективы такого возрождения юрист оценить не смог. Очевидно, для этого понадобится значительное вливание капитала, поэтому может использовано как внешнее финансирование, так и продажа активов биржи. Кроме того, клиентам FTX могут предложить инвестировать часть заблокированных средств в акции перезагруженной платформы.

Дитдерих добавил, что FTX рассматривает сценарий выхода из процедуры банкротства – команда проекта уже работает в этом направлении. План, затрагивающий 11 главу Кодекса США о банкротстве может обнародован к июлю, но соответствующее решение может быть принято не раньше второго квартала 2024 года.

Возможная реорганизация работы криптобиржи стала толчком для ее нативного токена. Курс FTT отреагировал на эту новость взлетом более чем на 100% – согласно данным CoinMarketCap, стоимость токена выросла с $1,33 до $2,68

При этом новый гендиректор FTX Джон Рэй раскрыл на заседании суда ситуацию с документооборотом внутри компании. По его словам, для ведения бухучета компания использовала ПО QuickBooks, которое больше подходит для среднего бизнеса, а не для одной из крупнейших криптобирж в мире. На даже в ней около 80 тыс. транзакций остались необработанными.

Одной из причин банкротства компании могла быть неопытность ее создателей, которые “недавно окончили колледж". Практически все важные аспекты деятельности биржи управлялись напрямую ее основателями Сэмом Бэнкманом-Фридом, Гэри Ваном, а также экс-техническим директором Нишадом Сингом. Все они имели мизерный опыт, как в управлении рисками, так и в ведении бизнеса в целом.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, директор криптовалютного фонда Pantera Capital Дэн Морхед призвал не считать случившееся с FTX крахом всей криптоиндустрии в целом. В ней осталось достаточно надежных централизованных и децентрализованных торговых платформ.

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